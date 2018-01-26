Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları, işgal altındaki Afrin ilçesini ve Kürt halkını terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarmak için kararlı olduklarını belirtti.

TSK ve ÖSO'nun 20 Ocak'ta Afrin ilçesindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Cephe hattındaki ÖSO unsurları elleri tetikte örgütün saldırılarına karşı teyakkuz halinde bekliyor.

AA'nın görüntülediği ÖSO unsurları, "devrim şarkıları" söyleyerek nöbet tutuyor.

Azez-Afrin hattında nöbet tutan ÖSO komutanlarından Yusuf Ahmet Dirbes, yaptığı açıklamada, "Bizler ÖSO'yuz. PKK'ya karşı cephe hatlarında nöbet tutuyoruz. Kendi onurumuz için başta rejime karşı savaştık. Daha sonra DEAŞ ile mücadele ettik. Onları kuzey ve doğu kırsalından defettik. Ancak rejim ve DEAŞ ile meşgul olmamızı fırsata çeviren PKK, bölgemize gelerek topraklarımızı işgal etti." dedi.

Dirbes, terör örgütü PYD/PKK'nın rejim ile iş birliği yaptığına işaret ederek, "Topraklarımızı yeniden almak için kararlıyız. Bunun için savaşıyoruz. Bizler terör örgütü PKK'ya karşı savaşıyoruz. Allah'ın izniyle Afrin'e (merkeze) kadar gideceğiz." diye konuştu.

"KÜRT HALKINI TERÖRİSTLERDEN KURTARACAĞIZ"

Bir başka ÖSO savaşçısı Ahmet Meryemini de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlaması ile çok mutlu olduklarını belirterek, "Afrin ve çevresindeki bölgeleri bölücü terör örgütlerinden temizleyeceğiz. Kürt halkını teröristlerden kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

ÖSO askerlerinden Yaser Ömer, "PKK bizim her şeyimizi aldı. Topraklarımızı, evimizi işgal etti. Bir devlet kurmak istiyor. 250 bin sivili göç ettirdi." dedi.

Afrin'deki terör örgütü ile savaşmalarının meşru olduğunun altını çizen Ömer, "Onlarla savaşıp, insanları evlerine döndüreceğiz." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Genelkurmay Başkanlığı, 7. güne giren harekatın ilk günü yaptığı açıklamada, operasyonun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK'ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.