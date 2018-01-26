 ;
Yol Durumu
  1. Sebahat Teyze'nin gözyaşlarını devlet dindirdi
  2. ÖSO Afrin'i terörden arındırmak için kararlı

'den Meclis Başkanı 'a büyük ayıp

"8. " töreninde 'ye ödülünü vermek için sahnede bekleyen Başkanı , ünlü sanatçının tavırlarıyla neye uğradığını şaşırdı.

İrem Dericiden Meclis Başkanı İsmail Kahramana büyük ayıp

Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen "8. " töreninde "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı" ödülünü almak için sahneye çağrılan , sahneye çıktıktan sonra, kendisine ödülünü vermek için bekleyen Başkanı 'ın yanına belli bir süre gitmeyerek konuşma gerçekleştirdi.

KAHRAMAN, ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ
Derici, geçtiğimiz günlerde hastanede yattığı günler ile ilgili, "Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim" dedi. O sırada Meclis Başkanı Kahraman ise şaşkınlıkla Derici'yi izliyordu. En son sunucunun, "Seni Başkanın yanına alalım" demesi ile Kahraman'ın yanına gelen Derici, ödülünü Meclis Başkanı Kahraman'dan aldı. Kahraman'ın ödülü tavırlı vermesi ise dikkat çekti.

"EŞEKLERİN CENNETİ OLMAZ"
Daha sonra Derici, tam konuşma gerçekleştireceği sırada, Meclis Başkanı Kahraman mikrofonu Derici'den isteyerek, "İrem hanımın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet Cennettir, eşeklerin Cenneti olmaz" dedi.

"BANA EŞEK GÖZLÜ DERLERDİ"
Bunun üzerine şarkıcı Derici, "Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden" diyerek sahneden indi ve tören alanını da terk etti.
Etiketler: , , ,
  • 26 Ocak 2018, Cuma 15:46
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)
T.C T.C

eşek her zaman eşektir. ne kadar eğitsen değişmez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2018 19:29
yorumcu yorumcu

o ödülü kafasına çalacaktı eşegi katırı gösterecekti

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.01.2018 17:49
MK MK

kabahat böylö kisileri sanatci diye ilan edenlerde,böyle densizler kendini bilmeyen simarik calghici bozuntularina ödül versen ne olur,onlara ödül yerine bir kasa tezek verseler daha iyi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.01.2018 17:07
ağası ağası

Bulunduğu yer kaldıramayana sanatçı falan denmez irem derici budur işte baksın da Müzeyyen Senar Orhan Gencebay gibi ustalar dan konuşma adabı öğrensin

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 26.01.2018 16:55
Beyaz Zenci Beyaz Zenci

Ödülü veren de kabahat ya da ödülünü vermek için meclis başkanını tercih yanlış. Bu eşşeklere eşeklikten anlayan biri tercih edilmeliydi ödülün vermek için. Gerçi bu eşekler ödülde hak etmiyor ama!

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 26.01.2018 16:25
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar