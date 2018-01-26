Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen "8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" töreninde "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı" ödülünü almak için sahneye çağrılan İrem Derici, sahneye çıktıktan sonra, kendisine ödülünü vermek için bekleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanına belli bir süre gitmeyerek konuşma gerçekleştirdi.

KAHRAMAN, ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Derici, geçtiğimiz günlerde hastanede yattığı günler ile ilgili, "Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim" dedi. O sırada Meclis Başkanı Kahraman ise şaşkınlıkla Derici'yi izliyordu. En son sunucunun, "Seni Başkanın yanına alalım" demesi ile Kahraman'ın yanına gelen Derici, ödülünü Meclis Başkanı Kahraman'dan aldı. Kahraman'ın ödülü tavırlı vermesi ise dikkat çekti.





"EŞEKLERİN CENNETİ OLMAZ"

Daha sonra Derici, tam konuşma gerçekleştireceği sırada, Meclis Başkanı Kahraman mikrofonu Derici'den isteyerek, "İrem hanımın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet Cennettir, eşeklerin Cenneti olmaz" dedi.





"BANA EŞEK GÖZLÜ DERLERDİ"

Bunun üzerine şarkıcı Derici, "Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden" diyerek sahneden indi ve tören alanını da terk etti.



