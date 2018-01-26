Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen "8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" töreninde "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı" ödülünü almak için sahneye çağrılan İrem Derici, sahneye çıktıktan sonra, kendisine ödülünü vermek için bekleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanına belli bir süre gitmeyerek konuşma gerçekleştirdi.
KAHRAMAN, ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ
Derici, geçtiğimiz günlerde hastanede yattığı günler ile ilgili, "Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim" dedi. O sırada Meclis Başkanı Kahraman ise şaşkınlıkla Derici'yi izliyordu. En son sunucunun, "Seni Başkanın yanına alalım" demesi ile Kahraman'ın yanına gelen Derici, ödülünü Meclis Başkanı Kahraman'dan aldı. Kahraman'ın ödülü tavırlı vermesi ise dikkat çekti.
"EŞEKLERİN CENNETİ OLMAZ"
Daha sonra Derici, tam konuşma gerçekleştireceği sırada, Meclis Başkanı Kahraman mikrofonu Derici'den isteyerek, "İrem hanımın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet Cennettir, eşeklerin Cenneti olmaz" dedi.
"BANA EŞEK GÖZLÜ DERLERDİ"
Bunun üzerine şarkıcı Derici, "Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden" diyerek sahneden indi ve tören alanını da terk etti.
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eşek her zaman eşektir. ne kadar eğitsen değişmez.
o ödülü kafasına çalacaktı eşegi katırı gösterecekti
kabahat böylö kisileri sanatci diye ilan edenlerde,böyle densizler kendini bilmeyen simarik calghici bozuntularina ödül versen ne olur,onlara ödül yerine bir kasa tezek verseler daha iyi.
Bulunduğu yer kaldıramayana sanatçı falan denmez irem derici budur işte baksın da Müzeyyen Senar Orhan Gencebay gibi ustalar dan konuşma adabı öğrensin
Ödülü veren de kabahat ya da ödülünü vermek için meclis başkanını tercih yanlış. Bu eşşeklere eşeklikten anlayan biri tercih edilmeliydi ödülün vermek için. Gerçi bu eşekler ödülde hak etmiyor ama!
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