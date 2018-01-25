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aşkı!

Amerikalı ünlü seyahat yazarları, ’ye övgüler yağdırdı. ’dan İstanbul’a kadar her yerin gezilmesi gerektiğini anlattı...

Türkiye aşkı!
ABD'nin önde gelen seyahat yazarlarından Alyssa Ramos ve Patricia Schultz, dün Washington'da düzenlenen Seyahat ve Macera Fuarı'na katıldı. 'nin mutlaka görülmesi gereken bir ülke olduğunu vurguladı.


Alyssa Ramos

Türkiye'nin kendine has bir ülke olduğunu dile getiren Ramos, "Daha önce Türkiye'de bulundum. Gerçekten inanılmazdı. İstanbul'dan başladık, sonra Kapadokya'yı gezdik, balonla tur yaptık. Ardından Pamukkale'yi gezdik. Harikaydı.


Şu anda mutlaka görmeniz gereken yerler listemde Kapadokya 6. sırada yer alıyor. Herkesin görmesini şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca İstanbul ve Pamukkale'yi de mutlaka tavsiye ediyorum" dedi. 'Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Bin Yer' adlı kitabıyla ünlenen ise, "Türkiye'nin tarihi inanılmaz, hele ki 300 yıllık geçmişi olan Amerikalılar için İstanbul hayal edilemeyecek bir tarih demek" şeklinde konuştu.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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