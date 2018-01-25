Türkiye aşkı!

ABD'nin önde gelen seyahat yazarlarından Alyssa Ramos ve Patricia Schultz, dün Washington'da düzenlenen Seyahat ve MaceraFuarı'na katıldı. Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken bir ülke olduğunu vurguladı.
Alyssa Ramos
Türkiye'nin kendine has bir ülke olduğunu dile getiren Ramos, "Daha önce Türkiye'de bulundum. Gerçekten inanılmazdı. İstanbul'dan başladık,sonra Kapadokya'yı gezdik, balonlatur yaptık. Ardından Pamukkale'yi gezdik.Harikaydı.
Şu anda mutlaka görmeniz gereken yerler listemde Kapadokya 6. sırada yer alıyor. Herkesin görmesini şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca İstanbul ve Pamukkale'yi de mutlaka tavsiye ediyorum" dedi. 'Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Bin Yer' adlı kitabıyla ünlenen Patricia Schultz ise, "Türkiye'nin tarihiinanılmaz, hele ki 300 yıllık geçmişi olanAmerikalılar için İstanbul hayal edilemeyecekbir tarih demek" şeklinde konuştu.
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