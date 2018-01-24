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Sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü

nin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü

tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, /KCK/- ve üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.

Şeyh Horoz bölgesindeki unsurlarına saldırı amacıyla dün gece sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat, 'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, GK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terör hedeflerini vurmaya dönük, 'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 09:10
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

ateşleri bol olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 10:27
VATANDAŞ VATANDAŞ

ALLAHIM askerimizi güvenlik güçlerimizi halkımızı müslümanları ÜLKEMİZİ koru.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 10:22
turan turan

Elinize sağlık. Allah'a emanet olun. Sağ salim geri dönün.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 10:16
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