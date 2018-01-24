Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afrin'de aslında tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Ateş altındaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canlı kalkan olarak kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de karşımıza çıkmıştı. Biz 13-15 yaşındaki çocukları, yaşlı kadınları ellerine silah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz... " şeklinde yaptığı Afrin açıklamasına "Bunlar barbar, katil, hırsız, ırz düşmanı. Bunlar postmodern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri. Biz Afrin'de aslında tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz." diyerek devam etmiş terör örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya sermişti.



DEFALARCA SİVİL KATLİAMI YAPTILAR

Uluslararası güçlerin kirli planlarını gerçekleştirmek için taşeronluğu yapan terör örgütü YPG/PKK'nin en büyük zararlarından biri Kürt halkına oldu. Terör örgütü 'Kürtlere' yönelik onlarca katliama imza attı, sivilleri öldürmekten çekinmedi.



İşte terör örgütü PKK/YPG'nin sivil katliamları:

Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde 15 Ağustos 1984'te ilk saldırılarını düzenleyen bölücü terör örgütü PKK, kırsalda umduğunu bulamadığı için eylemlerini şehir merkezlerine taşıyarak sivillerin canına da kasteden katliamlar gerçekleştirdi.

Eli kanlı örgüt, Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarında güvenlik güçlerinin yanı sıra öğrenci, eğitimci, sağlıkçıların da bulunduğu sivil vatandaşları da hedef aldı.





PKK'nın, 1980 ve 1990'lı yıllarda yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişinin acısı aradan geçen 23 yıla rağmen unutulmadı. Henüz 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış küçük Serkan'ın fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna da göstermiş oldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.

Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşam hakkı elinden alındı. Katliamlar çocukları öksüz veya yetim, kadınları dul, yüzlerce sivili sakat bıraktı, evlatlarını yitirenlere sonsuza dek sürecek yürek acısı yaşattı.





DERSHANE ÖNÜNDEKİ BOMBALI SALDIRI UNUTULMADI

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir dershanenin önünde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 6'sı dershane öğrencisi 7 kişinin yaşamını yitirmesi hafızalardan silinmedi.

Hain saldırı, üniversite sınavına hazırlanmak için dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'yı hayattan kopardı. Yedi eve ateş düşüren hain saldırıda 73 kişi yaralandı.





HAYALLERİNİ DE YAKTILAR

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 8 Kasım 2009'da belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, evine giden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser, otobüste çıkan yangın sonucu alevler arasında kaldı. Genç kız yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkari'de de 16 Eylül 2010'da Durankaya beldesi ile Geçitli köyü arasındaki yolda teröristlerin döşediği mayının sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu aralarında 2 yaşındaki Nurullah Umut Çiftçi ve 11 aylık Zeynep Kurt'un da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

SİVİLLERİN BULUNDUĞU ARAÇLARA ATEŞ AÇTILAR

Teröristler, 20 Eylül 2011'de 6 genç kızı hedef aldı. Zeynep Evin, arkadaşlarıyla otomobille gezerken teröristler araca ateş açtı. Otomobilde bulunan genç kızlardan 4'ü hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Batman'da 26 Eylül 2011'de terör örgütü mensupları bir aracı gasbetti. "Dur" ihtarına uymayan 3 terörist, polise ateş açtı. Rastgele ateş açarak kaçmaya çalışan terör örgütü mensupları, hac yolculuğuna hazırlanan anne ve babasını ziyaretten dönen Talat Doru ve ailesinin bulunduğu araca da ateş etti. Olayda 4 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru (4) yaşamını yitirdi. Talat ve Mizgin Doru'nun 4 kızı vardı ancak bir de erkek bebek istiyorlardı. Anne karnındaki erkek bebek, olay sonrasında sezaryenle kurtarıldı ancak hastanede bir gün yaşayabildi. Baba Doru ile bir kızı da olayda ağır yaralandı.

Bingöl'de 29 Ekim 2011'de Cumhuriyet Bayramı'nda bir anne, canlı bombaya müdahale ederek çok sayıda kişiyi kurtardı. Kurban Bayramı öncesi 3 çocuğuyla alışverişe çıkan Hatice Belgin, yürürken canlı bombayı fark etti ve üzerine atladı. Anne, patlamayı engelleyemedi ancak yaşanabilecek daha büyük bir facianın önüne canını feda ederek geçti. Olayda, anne Belgin ile oğlu Veysel ve bir vatandaş hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.