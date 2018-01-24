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Araplar oradan vazgeçemiyor! Akın akın gidiyorlar

Körfez ülkelerinden son yıllarda ’yu ziyaret eden lerin sayısında ciddi artış yaşandığı belirtildi. Tapu kadastro kayıtlarına göre, Ordu’da 2017 yılında 45 yabancıya mülk satışı yapıldı. Kentten mülk alanların 39’unun vatandaşı olduğu bildirildi.

Araplar oradan vazgeçemiyor! Akın akın gidiyorlar

Bölgesi'ne son yıllarda akın eden ler, 'ya da rağbet gösteriyor. Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelip, 4 yıldır yoğun olarak Ordu'yu ziyaret eden Arap lerden bazıları, kentte konut satın alarak yaz mevsimini burada geçiriyor.

Özellikle yaz aylarında kente gelen Arap turistlerin en fazla Kabadüz'e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı'ya bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nı ziyaret ettiği belirtildi. Arap turistler tarafından konutun daha çok Fatsa ve Ünye ilçelerinden satın alındığı kaydedildi. Tapu kadastro kayıtlarına göre, Ordu'da 2017 yılında 45 yabancıya mülk satışı yapılırken, bunlardan 39'unu vatandaşları oluşturdu.


TOPLU KONUT YAPMAYA BAŞLADILAR

Ordu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Ali Aydın, kenti ziyaret eden Arap turistlerin mülk satın aldığını, Fatsa ile Ünye ilçelerinde yapılmaya başlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Kentimize Körfez ülkelerinden gelen turistlerin birçoğu Boztepe, Aybastı Perşembe Yaylası, bir kısmı Çambaşı Yaylası, diğer kısmı ise Ünye ve Fatsa, şelalelerinin olduğu yerleri tercih ediyor. Bu turistlerin Doğu Karadeniz'i tercih etme nedeni var. En önemlisi yeşil doğası ve su kaynaklarının bölgede bol olması. Bundan dolayı özellikle birkaç yıldır Doğu Karadeniz'e ciddi bir Arap akını var diyebiliriz. Bunlardan en önemli kent Trabzon. Özellikle Uzungöl'ün Araplarda başka bir yeri var. Önceden adına ciddi kazançlar elde edilebiliyordu, şu anda ise yavaş yavaş gelen kişiler emlak, yer, konut gibi bazı gayrimenkul edinmeye başladılar. Özellikle Ünye ve Fatsa'da, doğanın ve yeşilin iç içe olduğu yerlerde toplu konut yapmaya başladılar."

Başkan Aydın, ayrıca mevcut otellerin kentteki konaklama talepleri karşıladığını vurguladı. Aydın, yayla turizmi alanında bazı girişimcilerin, ziyaretçilerin daha çok uğradığı Aybastı Perşembe ile Çambaşı yaylalarında otel, pansiyon ve yeme- içme yerleri için yatırım yaptığını da söyledi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 13:35
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