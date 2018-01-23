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İstanbullular dikkat! Hepsi iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İstanbullular dikkat! Hepsi iptal

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

07:45'teki Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferi,

07:50'deki Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü ve

08:30'daki Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO'da ise;

Saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve

09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30,

Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas) 09.00,

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve

Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.
  • 23 Ocak 2018, Salı 09:14
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