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Çavuşoğlu'ndan 'li mevkidaşına tokat gibi cevap!

Tilerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak “’ye roket atılmadığını” savundu. Çavuşoğlu da 'a, “Kaynaklarını check et, bizimle onların ağzıyla konuşmayın” cevabını verdi.

Çavuşoğlundan ABDli mevkidaşına tokat gibi cevap!

Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı 'Zeytin Dalı' harekâtında 'na oranla çok daha büyük bir kararlılık içinde olduklarını, çok daha fazla sayıda teröristin bulunduğu Afrin'i en kısa sürede temizleyip gerçek sahiplerinin yerleşmesini hedeflediklerini kaydetti. Dışişleri Bakanı, 'a yaptığı geziden dönüşte bir gazeteci grubuna yaptığı açıklamada, Irak yönetimiyle de terör örgütü 'nın konuşlandığı 'a ortak operasyonun konuştuklarını vurguladı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

TİLLERSON'A: YPG AĞZIYLA KONUŞMAYIN
" Dışişleri Bakanı telefon görüşmesinde dedi ki; 'Mevlüt, arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 'ye roket falan atmamışlar'. Ben de dedim ki 'Biz kendi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiyi dikkate alırız.' Şunu da söyledim. Fırat Kalkanı operasyonu sırasında size 'Rakka'ya girmeyiz, sizinle işbirliği yapmayız' diyordu. Şimdi de benzer bir şey yapıyorlar. 'Lütfen onların ağzıyla bizimle konuşmayın' dedim.

ABD DURDURMAZSA BİZ DURDURURUZ
Biz ABD'ye diyoruz ki, 'yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın'. Menbiç'teki teröristler sürekli taciz ateşi yapıyor. Özgür Ordusu'na, Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize saldırıda bulunuyorlar. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz oradayız ve durduracağız.

ÖLECEKSEK BİR KERE ÖLÜRÜZ
Halkımızın hissiyatını ve taleplerini görüyorsunuz. Bu hissiyatı Tillerson'a da aktardım. İlişkilerin geleceği ABD'nin bundan sonra atacağı adımlara bağlı. Terörle mücadele benim için hayati bir mesele ve bu meselede ben hangi adımı atmam gerekiyorsa bu adımı atmak zorundayım. Atmazsam yarın benim geleceğim ülke olarak tehlikeye düşer. Bu konuda da kimseden korkmayız, kararlıyız. Öleceksek bir kere ölürüz.

RUSYA DA GERÇEĞİ GÖRDÜ
Hem ABD'ye hem de Rusya'ya terör örgütünün bu iki ülkeyi de kullandığını söylüyorduk; Rusya da artık herhalde bu gerçeği gördü. Terör örgütü üzerinde yarış da olmaz, burada bir yılan var, benim evimde mi senin evinde mi kalsın. Böyle bir şey olur mu?

KARARLILIK FIRAT KALKANI'NDAN ÖTE
Fırat Kalkanı'ndan da öte bir kararlılık var. Burada daha fazla terörist var. Ve hepsini de temizlememiz lazım. Suriye'de çözüme giderken terör örgütlerine karşı mücadele yapılır. Bu bizim için de elzem... Düşünün yarın bir siyasi çözüm oldu, geçiş hükümeti oldu, anlaşıldı. Bu sefer herkes topyekûn YPG gibi Suriye'nin toprak bütünlüğünü bölmek isteyenlere karşı mücadele edecek.

SİNCAR'A ORTAK OPERASYONU KONUŞTUK
Irak'la konuştuğumuz konulardan bir tanesi Sincar bölgesindeki PKK varlığına karşı ortak operasyon. Onlar da 'Bu PKK'lıların DEAŞ'tan farkı yok, bu tehdide karşı işbirliği yapalım' dediler. Sincar bölgesinde de Suriye sınırlarının güvenliğini bizzat ele alacaklarını, kontrol altına alacaklarını ve PKK-YPG geçişlerini tamamen önleyeceklerini söylediler. Biz de ihtiyaç varsa her türlü desteği veririz dedik. Ve Irak'tan da birlikte temizlenmesi noktasında elimizden geleni birlikte yapalım dedik."

AFRİN'İN BÖLGE HALKINA TESLİMİ EN DOĞRUSU
"Afrin'in yönetiminin o bölgede yaşayan insanlara teslim edilmesi en doğru çözüm olur. Bu insanlara güvenlik, eğitim, altyapı desteği bu tür imkânlar sunulur.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na harekât düzenleyeceğimize ilişkin verdiğimiz notayla ilgili 'rejimle ilk temas' gibi yorumlar oldu. Fakat bu öyle bir olay değil. Daha önce Fırat Kalkanı operasyonu sırasında da benzer bir bilgilendirmede bulunmuştuk. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu hiç kapanmadı zaten ve BM üyesi olan Suriye devletini temsil ediyor. Bu nedenle bilgilendirme yapmamız doğaldır. Fakat izin alma falan değildir."
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  • 23 Ocak 2018, Salı 09:39
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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vatan vatan

analar nasıl aslan doğuruyor. sülüman 1 sen 2 sin mevlüt. canımız feda vatanı satmayana. kahpe ABD arfinde şehit olan her askerimizin hesabını vereceksin. her kurşun senden geliyor biliyoruz ve 1 numaralı düşmanımız sensin. bundan sonra doğan çocuğa ilk kahpe ABD sözü öğretilsin. Anne baba sözü yerine ilk alçak ABD, islam düşmanı öğretilsin aslında tüm islam alemi bunu söylemeli. burnumuzun dibinde pkk ordusu kuracakmış hadi kur. yiyorsa o domuz askerini sür de domuz kesmeyi bi dünyaya gösterelim. ABD de erkek kalmamış hepsi godoş el şeyi ile gerdeğe girene ne derler biliyorsunuz. hani senin askerin sünepe, yanaşma pyd den askermi olur hayatında askerliği görmüşlermi avrat gibi hep söğüdün gölgesinde yaşadılar. Türkiyede, İranda, Suriyede, Azerbeycanda

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 15:12
avcı avcı

Tillerson bey Biz biliyoruz ki.PKK yıda Deaşıda YPG yide Fetöyü de Gezi olaylarını da üzerimize salan Sizsiniz.Bizim için en büyük düşman ABD dir.Bize patakülle okumayın.Ne dostluğu.geç bunları geç.vuracağız piyonlarınızı.

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 13:28
Ahmet Ahmet

ABD dünyanın bir çok yerinde başta Afganistan Irak Suriye gibi ülkelerde özgürlük yalanıyla milyonlarca masum Müslümanı şehit ederek seneler değil onlarca sene çıkarları için kalabiliyor hala da kalıyor bizim harekatımızdan bir iki gün sonra ise utanmadan bize ne zaman bitireceksiniz kısa sürsün kaygılıyız gibi saçma sapan konuşuyor biz de millet olarak üst aklın onlara verdiği görevi biliyoruz ve gereğini yapıyoruz.

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 11:26
ihsan ihsan

reyhanlıda ölen kendiliğindenmi olmuş şerefsiz abd senin yalan sahtekarlığından bıktık

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 11:21
Mehdi Mehdi

BUNLAR,TERÖRİST, YILAN,YALANCI,KAFİRDİR.UZAK DUR BU KAFİR BOZGUNCULARDAN MEVLÜT BABA.

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evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 11:10
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