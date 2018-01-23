Terör örgütü PYD/YPG Afrin'de anti tanksavar ve karadan havaya fırlatılarak uçak ve helikopter düşürebilen Manpads'ları kullanıyor.
ABD silahlarını Akkor durduracak
Terör örgütü PYD/YPG Afrin'de ABD'nin verdiği silahları kullanırken, Türkiye de kendi tanklarını yerli ve milli Akkor sistemiyle korumaya aldı
- Türkiye ile ABD arasında Afrin görüşmesi!
- Afrin'den acı haber! Üsteğmen şehit oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
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MASALLAH....................
Düşmanlarımızın kullandığı roketatar top gibi benzeri silahların mermilerini atıldıktan sonra havada önceden algılayıp imha edebilen savunma silahlarımızı mühendislerimiz yapmalı çokça üretip kullanmalıyız bu bilgiler gizli tutulmalı yabancılara verilmemeli.
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