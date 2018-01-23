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ABD silahlarını Akkor durduracak

Terör örgütü PYD/YPG Afrin'de ABD'nin verdiği silahları kullanırken, Türkiye de kendi tanklarını yerli ve milli Akkor sistemiyle korumaya aldı



Terör örgütü PYD/YPG Afrin'de anti tanksavar ve karadan havaya fırlatılarak uçak ve helikopter düşürebilen Manpads'ları kullanıyor.
  • 23 Ocak 2018, Salı 10:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

MASALLAH....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 12:15
&#220;retelim Üretelim

Düşmanlarımızın kullandığı roketatar top gibi benzeri silahların mermilerini atıldıktan sonra havada önceden algılayıp imha edebilen savunma silahlarımızı mühendislerimiz yapmalı çokça üretip kullanmalıyız bu bilgiler gizli tutulmalı yabancılara verilmemeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.01.2018 10:46
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