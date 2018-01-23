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3 teröristin vurulduğu an kamerada

Zeytin Dalı Harekatı'nda aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü paylaşıldı.

3 teröristin vurulduğu an kamerada

Afrin'deki terörist unsurlara yönelik harekâtta TSKve ÖSO'nun, kent merkezine yönelik derinlemesine operasyonları başarıyla sürüyor.

Terör örgütü /'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyongerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri kıskaca almış durumda.

3 TERÖRİSTİN VURULDUĞU AN
Zeytin Dalı Harekatı'nda aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü de sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde teröristlerin kaçıştığı ancak tam isabetle vurulduğu görülüyor.

İşte o anlar:
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  • 23 Ocak 2018, Salı 10:37
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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yasar yasar

allahınıza gurban olayım aslanlarım ezin itlerin kafasını ne mutlu turküm diyene

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 11:32
izlenimler izlenimler

ABDomuzlari , Türk Domuz Gribi aşisi ile Özgürlestirildiler Ebedi yurtlari Cehennemin Esfela i sefilinde Atesiniz Bol olsun Amin insallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 11:18
Adem Adem

Maşallah Allah çok büyük kolaylıklar versin Mehmetçiğimizi korusun zaferlerle donatsın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 10:49
Mehdi Mehdi

Maşallah.Ellerinize sağlık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 10:44
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