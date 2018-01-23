3 teröristin vurulduğu an kamerada

Afrin'deki terörist unsurlara yönelik harekâtta TSKve ÖSO'nun, kent merkezine yönelik derinlemesine operasyonları başarıyla sürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyongerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri kıskaca almış durumda.

3 TERÖRİSTİN VURULDUĞU AN

Zeytin Dalı Harekatı'nda ZMA aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü de sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde teröristlerin kaçıştığı ancak tam isabetle vurulduğu görülüyor.

İşte o anlar: