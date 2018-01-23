3 teröristin vurulduğu an kamerada

Afrin'deki terörist unsurlara yönelik harekâtta TSKve ÖSO'nun, kent merkezine yönelik derinlemesine operasyonları başarıyla sürüyor.
Terör örgütü PKK/YPG'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyongerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri kıskaca almış durumda.
3 TERÖRİSTİN VURULDUĞU AN
Zeytin Dalı Harekatı'nda ZMA aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü de sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde teröristlerin kaçıştığı ancak tam isabetle vurulduğu görülüyor.
İşte o anlar:
kalan karakter 1000
allahınıza gurban olayım aslanlarım ezin itlerin kafasını ne mutlu turküm diyene
ABDomuzlari , Türk Domuz Gribi aşisi ile Özgürlestirildiler Ebedi yurtlari Cehennemin Esfela i sefilinde Atesiniz Bol olsun Amin insallah
Maşallah Allah çok büyük kolaylıklar versin Mehmetçiğimizi korusun zaferlerle donatsın.
Maşallah.Ellerinize sağlık.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.