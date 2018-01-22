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Yıldırım hızıyla

Yıldırım hızıyla
'da medya temsilcileri ile biraraya gelen , Zeytin Dalı Harekatı'nın 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı. Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Yıldırım, harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını da aktardı. Başbakan Yıldırım, 11:05'te Gülbaba mevkiinden kara harekatının başladığını açıklarken "Harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Masum insanlara zeytin dalı uzatıyoruz. Afrin'deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur" dedi. Yıldırım ayrıca ABD'den 'yapmayınetmeyin' tavrı görmediklerini, bölgede 8-10 bin terör unsuru olduğunu ve uçaklar akıllı bomba, yüzde 70 yerli silah kullanıldığını belirtti.


Başbakan Binali Yıldırım'ın düzenlediği medya toplantısına (soldan sağa) Turkuvaz Medya Grup Başkanvekili Serhat Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak ve Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan da katıldı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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