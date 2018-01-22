Yıldırım hızıyla

İstanbul'da medya temsilcileri ile biraraya gelen BaşbakanBinali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı. Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Yıldırım, harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını da aktardı. Başbakan Yıldırım, 11:05'te Gülbaba mevkiinden kara harekatının başladığını açıklarken "Harekat çok seri şekildeyapılacaktır. Medyayı kontrollü şekildesınır ötesine götüreceğiz. Masum insanlarazeytin dalı uzatıyoruz. Afrin'deki teröristlereyapılacak her destek bu operasyonun hedefiolur" dedi. Yıldırım ayrıca ABD'den 'yapmayınetmeyin'tavrı görmediklerini, bölgede 8-10 binterör unsuru olduğunu ve uçaklar akıllı bomba,yüzde 70 yerli silah kullanıldığını belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım'ın düzenlediği medya toplantısına (soldan sağa) Turkuvaz Medya Grup Başkanvekili Serhat Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak ve Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan da katıldı.
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