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Teröristler öncülüğündeki koalisyondan yardım istiyor

'nın dört bir yandan çevirdiği Afrin'de /'lı teröristler zor durumda. Kalelerini bir bir fetheden Türk ordularına karşı çaresiz kalan teröristler, ve koalisyondan yarım bekliyor.

Teröristler ABD öncülüğündeki koalisyondan yardım istiyor
Zeytin Dalı Harekatı, Afrin bölgesinde hızla devam ediyor. Bir yandan 'nın havadan ve karadan abluka aldığı /'lı teröristler, diğer yandan da Azez'de kıstırılıyor.

Çaresiz durumda kalan ve kaçıp kurtulmaya çalışan teröristler, öncülüğündeki koalisyondan destek arıyor.

ABD'YE YARDIM ÇAĞRISI
​Her bir taraftan kıstırılan teröristler ya kaçıp kurtulmaya çalışıyor ya da teslim olup canını kurtarıyor. Bu durum karşısında eli kolu bağlı kalan ve hızla güç kaybeden PYD/PKK teröristleri, ABD'nin öncülüğünü yaptığı koalisyondan yardım talep etti.



DEAŞ ile mücadelenin tehlikeye girdiğini savunan teröristler, TSK'nın durdurulması yönünde koalisyon devletlerinin araya girmesini istiyor. Özellikle koalisyonun başındaki ABD'den yardım talebinde bulunan terör örgütü harekatın durmasının sağlanmasını istiyor.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 18:48
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