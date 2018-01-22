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Yol Durumu
  1. Teröristler ABD öncülüğündeki koalisyondan yardım istiyor
  2. Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

/ Soçi'de olmayacak

, ve , daha önce yaptıkları zirvede, Soçi'de düzenleme kararı almıştı. /'nin de kongreye katılacağı söylentileri üzerine Türkiye bunu kabul etmeyeceğini söylemişti. Bunun üzerine teröristlerin Soçi'deki Kongre'ye katılmaması konusunda mutabakat sağlandı.

PKK/PYD Soçide olmayacak
/'nin Soçi'deki Kongre'ye katılmaması konusunda mutabakat sağlandı.

, ve , daha önce yaptıkları zirvede, Soçi'de düzenleme kararı almıştı. Kongrenin 30 Ocak'ta toplanması bekleniyor. Türkiye, kongreye PKK/PYD'nin katılmasını kabul etmeyeceğini ilan etmişti. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kongreye yaklaşık bin 500 kişinin davet edilmesi öngörülüyor. BM'nin katılarak sürece katkı sağlamasının ve muhalefeti de buraya katılmaya teşvik etmenin önemli olduğu vurgulandı. Dışişleri kaynaklarınca, "PKK'nın aynısı ve parçası olan bir örgütü burada görmek istemediğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Bu konu kabul edilerek mutabakat sağlandı. Hazırlık toplantısında listeler de aşağı yukarı tamamlandı. Cenevre'den farklı olarak, toplumu temsil eden her kesimden temsilci bulundurmak istiyoruz. Geniş bir iç meşruiyeti verme düşüncesi var" denildi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 18:36
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