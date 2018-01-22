 ;
Yol Durumu
  1. Zeytin Dalı FETÖ'cülere battı!
  2. Konu teröristler olunca yine ortaya çıktı!

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor. Silahlı İHA'lar yerli mühimmatta başı çekiyor.

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Başbakan Binali Yıldırım, dün medya temsilcileriyle bir araya gelerek Afrin'i YPG'li teröristlerden arındırmaya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgileri açıklarken, harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanıldığını söyledi.

"MİLLİ İHA'LARIMIZ GÖREV BAŞINDA"
Bu mühimmatların en önemlileri ise yerli silahlı İHA'lar... Selçuk Bayraktar da Afrin harekatında kullanılan İHA'ların kumanda merkezinden fotoğraf paylaştı:

"İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız."
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 09:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar