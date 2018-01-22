Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Başbakan Binali Yıldırım, dün medya temsilcileriyle bir araya gelerek Afrin'i YPG'li teröristlerden arındırmaya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgileri açıklarken, harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanıldığını söyledi.

"MİLLİ İHA'LARIMIZ GÖREV BAŞINDA"

Bu mühimmatların en önemlileri ise yerli silahlı İHA'lar... Selçuk Bayraktar da Afrin harekatında kullanılan İHA'ların kumanda merkezinden fotoğraf paylaştı:





"İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız."



