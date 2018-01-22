Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i kabul etti.
Erdoğan, minik Irmak Ayşe ile Külliye'de görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta katıldığı AK Parti İl Kongresi’nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Etiketler: Ak Parti İl Kongresi , Recep Tayyip Erdoğan , Yozgat , Irmak Ayşe , Cumhurbaşkanlığı külliyesi , Ankara , Cumhurbaşkanı
- Türkiye, Azez cephesini açtı
- İşte Türk mühendislerinin geliştirdiği silah ve araçlar
- Erdoğan: "Afrin'de geri adım atmak yok!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.