 ;
Yol Durumu
  1. Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
  2. Almanya ile kritik görüşme

Erdoğan, minik ile Külliye'de görüştü

, 'ta katıldığı ’nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki İstek'i 'nde kabul etti.

Etiketler: , , , , , ,
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 17:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar