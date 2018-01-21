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'dan 'ye destek mesajı

, 'nin /'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

NATOdan Türkiyeye destek mesajı

AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yapan yetkilisi, 'nin istikrarsız bir bölgede bulunduğunu ve terörizmden çok ciddi zarar gördüğünü belirterek "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önem taşımaktadır." dedi.

NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bir üyesi olduğunu ancak Suriye'de sahada bir mevcudiyeti bulunmadığını hatırlatan NATO yetkilisi, Türkiye'nin operasyon hakkında NATO müttefiklerini bilgilendirdiğinin altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türk yöneticilerle yakın irtibat içinde olduğunu kaydeden NATO yetkilisi, Stoltenberg'in salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.
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  • 21 Ocak 2018, Pazar 16:36
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