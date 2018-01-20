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Tarihi harekatın ardından ABD'den ilk tepki

Türkiye’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ilk açıklama geldi.

Tarihi harekatın ardından ABDden ilk tepki

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye'nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin'de devam bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin'deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti. Pentagon sözcüsünün 4 cümlelik açıklamasının detayları şöyle:

- Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ'ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.

- Türkiye'nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK'ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.

- ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor.

- ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin'de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ'ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda.
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 22:18
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