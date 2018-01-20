Tarihi harekatın ardından ABD'den ilk tepki

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye'nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin'de devam bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin'deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti. Pentagon sözcüsünün 4 cümlelik açıklamasının detayları şöyle:
- Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ'ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.
- Türkiye'nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK'ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.
- ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor.
- ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin'de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ'ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda.
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