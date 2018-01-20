 ;
Yol Durumu
  1. Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti
  2. PKK yandaşlarından kirli kampanya

Başbakan Yıldırım karargahında

Başbakan Yıldırım, 'na ilişkin bilgi almak üzere Başkanlığı Karargahı'na gitti

Başbakan Yıldırım Genelkurmay karargahında

Başbakan , Afrin'e yönelik 'na ilişkin bilgi almak üzere Başkanlığı Karargahına gitti.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından karargaha hareket etti.

Başbakan Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin yapıldığı harekat merkezinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından operasyona ilişkin bilgi alıyor.
Etiketler: , ,
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 22:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar