Terör örgütü PKK'nın işgali altındaki Münbiç'te halk, kaleme aldıkları mektupla Türkiye'ye çağrıda bulundu. Bölgeyi PKK teröründen temizleme vaktinin geldiğine işaret eden Münbiçliler, "Bizi teröristlerden kurtarın" diye seslendi. Yenişafak'ın haberin göre işte o mektuptan satır başları...

"PKK infazlar yapıyor, zorla haraç topluyor, Türk askeriyle savaştırmak için çocuklarımızı kaçırıyor; Münbiç şu an adeta patlamaya hazır bir bomba gibi. Erdoğan'a sesleniyoruz; bizi PKK'dan kurtarın. Bölge halkı olarak PKK illetinden kurtulmak ve işgali sonlandırmak istiyoruz. PKK'nın Haseke bağlantı yollarını kesmeye hazırız. Örgüt Münbiç'e Ayn el-Arab ve Kamışlı'dan militan takviyesi yapıyor. Geçtiğimiz iki yıllık dönemde ABD'nin oyununa alet olup SDG adlı paravan örgüte katılan Arap gençlerden yüzlercesi silah bırakıp örgütten ayrıldı. Son bir haftada 200'den fazla genç, PKK'yı bırakıp kaçtı. PKK'dan ayrılan gençlere teröristler saldırıyor, son iki gündür 4 Arap genci öldü 7'si de yaralandı. Bölge aşiretleri olarak sürekli temas halindeyiz."





MÜNBİÇ'TE 600 TERÖRİST

"Terör örgütü bizim birtakım hazırlıklar içerisinde olduğumuzu hissediyor ve bu durum onları ciddi rahatsız ediyor. Münbiç bölgesinde 600 kadar PKK'lı var. Son günlerde takviye yapmaya çalışıyorlar ancak Afrin onlar için daha büyük önem arz ettiği için Münbiç'le fazla ilgili değiller. Türkiye Afrin operasyonunu başlattığı zaman biz de burada saldırıya başlayabiliriz. Hazır durumda 300 askerimiz ve kurduğumuz gizli bir operasyon odamız var. Silah ve cephane konusunda da Türkiye ile irtibat halinde olmak istiyoruz. Savaş başladığında asker bulmakta hiç zorlanmayacağız."

YARDIMINIZA MUHTACIZ

"Türk askeri bize sadece 20 kilometre uzaklıkta. Türk askeri ve ÖSO birlikleri için Münbiç'in sanılandan çok daha kolay bir bölge olduğunun bilinmesini istiyoruz. PKK birkaç saat içerisinde sadece Münbiç'i değil Fırat'ın batısını tamamen terk edecektir. Münbiç'i Fırat Kalkanı bölgesine dahil etme kararlığından vazgeçmeyeceğiz,. Lütfen Türk kardeşlerimiz sesimizi duysun ve bizi bu zulümden kurtarsın. Türk askeri ile savaştırmak için gençlerimizin beynini yıkamaya çalışıyorlar. Gençlerimizi Afrin'e ölüme gönderiyorlar. Münbiç'te yaşayan Kürt, Arap ve Türkmenlerin, din ve insanlık düşmanı PKK'dan kurtarılması için yardımınıza ihtiyacımız var."