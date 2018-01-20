Türkiye'nin sınır güvenliği için Afrin'e yönelik operasyon sinyalini vermesiyle birlikte Türkiye-Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Şimdi herkes Afrin operasyonu başladı mı? Afrin operasyonu ne zaman başlayacak?sorusunu soruyor.
Türkiye'nin sınır güvenliği için Afrin'e yönelik operasyon sinyalini vermesiyle birlikte Türkiye-Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Şimdi herkes Afrin operasyonu başladı mı? Afrin operasyonu ne zaman başlayacak?sorusunu soruyor.
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