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'nın uzmanından 'ye korkutan uyarı

Habertürk Gazetesi'nden Nalan Koçak'ın haberine göre Dr. Thomas Painter, pek de iç açıcı olmayan bir iklim tablosu çizdi.

NASA'nın kar uzmanının Türkiye ile ilgili uyarıları şöyle:

SON 44 YILIN EN KURAK YILIYDI
Geçen yıl için son 44 yılın en kurak yılıydı. Daha çok kuraklık göreceğiz ama kuraklıktan sonra birdenbire aşırı yağış gelebilecek.

TÜRKİYE'DE KURAKLIK DAHA ŞİDDETLİ GEÇİYOR
iklim değişikliği nedeniyle kurak dönemleriniz daha da sıcak geçiyor, sonuçta kuraklık daha şiddetli geçiyor. Sistem şöyle işliyor: Hava daha sıcak, daha fazla su buharlaşıyor ancak yağmur olarak düşmüyor. Türkiye'deki şu anki yağış durumu aslında Batı Amerika'dakine çok benziyor.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 09:25
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