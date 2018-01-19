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11 ilde dev operasyonu!

merkezli 11 ilde başlatılan operasyonu kapsamında 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde dev FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararname () ile kapatılan bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 09:37
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