İçimiz yandı!

Bolu'da 83 yaşındaki Ali Meşe, dün tek katlı ahşap evindeki sobayı benzinle tutuşturmaya çalıştı. Ancak sobadan çıkan alevler bütün evi sardı. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı adam canını zor kurtardı. Evinin yanışını izlerken kedisine sarıldı. Bir vatandaş tarafından fotoğraflanan o an içimizi yaktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise yaşlı adamın bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı.
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