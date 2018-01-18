 ;
Yol Durumu
  1. İntihar refleksi!
  2. Son nefes!

İçimiz yandı!

İçimiz yandı!
'da 83 yaşındaki Ali Meşe, dün tek katlı ahşap evindeki sobayı benzinle tutuşturmaya çalıştı. Ancak sobadan çıkan alevler bütün evi sardı. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı adam canını zor kurtardı. Evinin yanışını izlerken kedisine sarıldı. Bir vatandaş tarafından fotoğraflanan o an içimizi yaktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise yaşlı adamın bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı.
Etiketler:
  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar