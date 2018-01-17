Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan 'çılgın proje' Kanal İstanbul'un güzergahının belli olmasıyla birlikte emlak piyasası da bir anda hareketlendi. Emlak siteleri bir anda 'Kanal İstanbul manzaralı' emlak ilanları ile dolmaya başladı.

GÜZERGAH BELLİ OLDU, EMLAK SİMSARLARI ORTAYA ÇIKTI

Küçükçekmece Gölü'nden başlayarak Sazlıdere-Durusu koridorundan Karadeniz'e ulaşacak olan proje hattında tarlalar hatta SİT alanı araziler bile satışa çıkarken uzmanlardan da uyarı geldi. Bu dönemde emlak simsarlarına, spekülatörlere ve dolandırıcılara dikkat edilmesini isteyen uzmanlar "İmarı olmayan, SİT alanı olan veya kamulaştırılacak alanlardan uzak durun" uyarısı yaptı.

İMARA MUTLAKA BAKIN

İstanbul Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Nizamettin Aşa, Kanal İstanbul'un açıklanan güzergahı Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu üzerinde yatırım yapacakların kazanacağını ancak 'imar' konusuna dikkat etmesini istedi. Aşa "Ancak Arnavutköy imara kapatıldı. Kanal İstanbul'un geçtiği diğer alanlar da su yolu, orman ve devlet arazisi... Kanal İstanbul bölgesi prim yapılabilir. 2-3 yıl sonra yatırımcılar ciddi kazanç elde edebilirler. Ama en önemli nokta, dolandırıcılara dikkat etsinler. İmarı olmayan arsayı almasınlar. Konut projesinden de ev satın alırken Kanal İstanbul ile olan konumuna baksınlar" dedi.

SİT ALANINA DİKKAT

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı da bölgenin değerleneceğini belirterek "Ama yatırımcılar bu bölgede SİT alanında kalan yerlere, kamulaştırılacak alanlara, baraja yakın yerlere ve rezerv yapı alanı içinde kalacak olan noktalara mutlaka dikkat etmeliler. İşlemlerini profesyonel emlakçılara danışarak yapmalılar" uyarısında bulundu. Özelmacıklı "Kanalın nispeten kuzeyinde kalan bölgeler yükseklik nedeniyle denizi göremiyor olacak. Daha çok Sazlıbosna Barajı'ndan sonraki bölümün kentsel gelişme alanında olmasını bekliyoruz. Bu süreç içerisinde zaten gayrimenkul piyasası Arnavutköy başta olmak üzere Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde çok hareketliydi. Sadece Arnavutköy'de 2017 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 30 binin üzerinde gayrimenkul satışı gerçekleşti" diye konuştu.

İYİ ARAŞTIRIN

Turyap İcra Kurulu Üyesi Gülru Çongar Gezen "Alt ve üst yapı yatırımları bölgedeki emlakın değerini her zaman artırır. Arnavutköy ve çevresinde arsalar ağırlıklı tarla vasfında yani imarsız. Bu projelerden önce yani henüz birkaç sene önce tarlaların metrekare fiyatları 30-40 Tl civarındaydı, havaalanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul yatırımlarıyla beraber fiyatlar hızlı yükseliş gösterdi. Bugün metrekare fiyatlarında 300-400 TL'ler telaffuz ediliyor. Bu türdeki fiyat artışlarında temkinli olmakta fayda var. Çünkü imar planı yapıldığı zaman imar dışı kalacak yerler de olacaktır. Çok kar varsa risk de vardır. Bu nedenle bölgeden arsa almayı düşünenlere mutlaka iyi araştırma yapmalarını öneriyoruz" dedi.

ACELE ETMEYİN

Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü ise bölgenin yükseliş trendinde olduğunu ama aceleci davranılmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Proje henüz tüm ayrıntıları ile netleşen bir proje değil. Aynı zamanda projenin bitiş süresi tamamen net değil. Burada barajlar, ormanlar, SİT alanları ya da kamusal alanların da olacağını düşünürsek nereye yatırım yapacağınızı çok iyi bilmeniz gerekir. Bu nedenle bölgeye yatırım yapmak isteyenlere aceleci davranmamalarını öneriyoruz. Projenin olduğu bölgelerde zaten sınırlı bir alanın inşaata ayrılacağını düşünüyoruz. Buna rağmen özellikle satışa çıkan imarsız arsalara milyon TL'lik yatırımlar yapmak yatırımcıyı zor durumda bırakabilir."

SİT ALANINI SATIŞA ÇIKARAN BİLE VAR

Güzergahın belli olmasıyla birlikte 'kanal manzaralı' ilanlar da emlak sitelerinde yer almaya başladı. Büyük kâr ve rant vaadi ile satılan arazilerin ağırlığını tarım arazisi olan tarlalar oluşturuyor. Fiyatların cazip olması için 100 bin TL'den başladığı ilanlarda imarlı arsalar ise büyük fiyat artışları ile milyon TL'lik değerlerle alıcılarını bekliyor. Satılan gayrimenkullar arasında SİT alanı olanlar bile var. Verilen ilanlarda satıcılar bu tarlaların Kanal İstanbul'un bölgeye yapılmasıyla değerlenerek, ilerleyen yıllarda imara açılıp, yatırımcısını zengin edeceğini öne sürüyor. Öte yandan yine emlak sitelerinde de en çok aranan ifade Kanal İstanbul bölgesindeki arsalar ile gayrimenkuller oldu.