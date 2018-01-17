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'lı teröristler saflarında

ABD, 'nin güneyinde kurmayı planladığı terör ordusu için ve 'lı teröristleri tek bir çatı altında topladı.

DEAŞlı teröristler PKK saflarında

'nin Afrin harekatı öncesi bölgede saflar sıkılaşıyor. ABD'nin 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını açıklamasının ardından sınırın sıfır noktasındaki hazırlıklarını arttıran Türk Silahlı Kuvvetleri, artık sadece sınır ötesi harekat emrini bekliyor.

DEAŞ/PKK KARDEŞLİĞİ
ABD, uzun süredir hazırlığını yaptığı bölgede maşa gibi kullanacağı terör ordusunu kurmak için artık resmen harekete geçti. Daha önce bölgeye girebilmek için kendi kurduğu terör örgütü 'ı tasfiye eden, Rakka'da tek bir kurşun bile sıkılmasına müsaade etmeyerek bölgeyi terör örgütü 'nın kontrolüne bırakan ABD, şimdi de Rakka'dan tahliye ettiği DEAŞ'lı teröristleri kuracağı terör ordusuna topluyor. Türkiye Gazetesi'nden Batuhan Yaşar'ın bugün yazdığı yazıya göre Rakka'dan kaçırılan 300 üst düzey DEAŞ'lı terörist Türkiye'nin güneyindeki Arap ülkeleriyle bağını kesebilmek için kurulacak olan terör ordusuna katılarak PKK/ saflarına girdi.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 10:45
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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kurt kurt

her pisliğin altından amerika avrupa çıkıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 17.01.2018 16:14
Ahmet Ahmet

ABD ve diğerleri dediğim önceki yorumumda anlattığım,vatanımız Türkiye'yi ve Orta doğuyu parçalayıp Türk milletini ve İslam'ı ortadan kaldırmanın peşinde olan ABD ve ona yardımcı olan diğer emperyalistlerdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 17.01.2018 15:26
Ahmet Ahmet

Alimlerimizden dinlediklerimiz ve okuduklarımızdan anlıyoruz ki,kısaca ABD ve diğerlerinin bütün yaptıkları ve yapmakta oldukları,yüzlerce yıllık İngiliz Derin Devletinin,planlar dahilinde kendilerine vermiş olduğu görevlerdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 17.01.2018 13:18
refaz refaz

abd nin kadrolu maaşlı teröristleri ..abd devleti pekala el kaideden beri kendi yetiştirdiği ismini değiştirip değiştirip dünyaya servis ettiği bu özgürlük savaşçıları öksüz yawruları alsın kendi MEKSİKA VE KANADA SINIRLARINA yerleştirsin .abd sınırlarını korusunlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 17.01.2018 12:27
uyuma ger&#231;ek m&#252;sl&#252;man,, uyuma gerçek müslüman,,

dünyadaki aslında bütün teröristlerin ağa babalığını ABD üstlenmiş durumda ,güya dünyayı teröristlerden temizleyecek ,külliyen yalan ,ABD dünyanın tek hakimi olma hevesinde, teröristlerle dünyayı dizayn ediyor,

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 17.01.2018 12:00
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