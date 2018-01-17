Türkiye'nin Afrin harekatı öncesi bölgede saflar sıkılaşıyor. ABD'nin 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını açıklamasının ardından sınırın sıfır noktasındaki hazırlıklarını arttıran Türk Silahlı Kuvvetleri, artık sadece sınır ötesi harekat emrini bekliyor.
DEAŞ/PKK KARDEŞLİĞİ
ABD, uzun süredir hazırlığını yaptığı bölgede maşa gibi kullanacağı terör ordusunu kurmak için artık resmen harekete geçti. Daha önce bölgeye girebilmek için kendi kurduğu terör örgütü DEAŞ'ı tasfiye eden, Rakka'da tek bir kurşun bile sıkılmasına müsaade etmeyerek bölgeyi terör örgütü PKK'nın kontrolüne bırakan ABD, şimdi de Rakka'dan tahliye ettiği DEAŞ'lı teröristleri kuracağı terör ordusuna topluyor. Türkiye Gazetesi'nden Batuhan Yaşar'ın bugün yazdığı yazıya göre Rakka'dan kaçırılan 300 üst düzey DEAŞ'lı terörist Türkiye'nin güneyindeki Arap ülkeleriyle bağını kesebilmek için kurulacak olan terör ordusuna katılarak PKK/PYD saflarına girdi.
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her pisliğin altından amerika avrupa çıkıyor
ABD ve diğerleri dediğim önceki yorumumda anlattığım,vatanımız Türkiye'yi ve Orta doğuyu parçalayıp Türk milletini ve İslam'ı ortadan kaldırmanın peşinde olan ABD ve ona yardımcı olan diğer emperyalistlerdir.
Alimlerimizden dinlediklerimiz ve okuduklarımızdan anlıyoruz ki,kısaca ABD ve diğerlerinin bütün yaptıkları ve yapmakta oldukları,yüzlerce yıllık İngiliz Derin Devletinin,planlar dahilinde kendilerine vermiş olduğu görevlerdir.
abd nin kadrolu maaşlı teröristleri ..abd devleti pekala el kaideden beri kendi yetiştirdiği ismini değiştirip değiştirip dünyaya servis ettiği bu özgürlük savaşçıları öksüz yawruları alsın kendi MEKSİKA VE KANADA SINIRLARINA yerleştirsin .abd sınırlarını korusunlar.
dünyadaki aslında bütün teröristlerin ağa babalığını ABD üstlenmiş durumda ,güya dünyayı teröristlerden temizleyecek ,külliyen yalan ,ABD dünyanın tek hakimi olma hevesinde, teröristlerle dünyayı dizayn ediyor,
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