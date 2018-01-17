Türkiye'nin Afrin harekatı öncesi bölgede saflar sıkılaşıyor. ABD'nin 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını açıklamasının ardından sınırın sıfır noktasındaki hazırlıklarını arttıran Türk Silahlı Kuvvetleri, artık sadece sınır ötesi harekat emrini bekliyor.

DEAŞ/PKK KARDEŞLİĞİ

ABD, uzun süredir hazırlığını yaptığı bölgede maşa gibi kullanacağı terör ordusunu kurmak için artık resmen harekete geçti. Daha önce bölgeye girebilmek için kendi kurduğu terör örgütü DEAŞ'ı tasfiye eden, Rakka'da tek bir kurşun bile sıkılmasına müsaade etmeyerek bölgeyi terör örgütü PKK'nın kontrolüne bırakan ABD, şimdi de Rakka'dan tahliye ettiği DEAŞ'lı teröristleri kuracağı terör ordusuna topluyor. Türkiye Gazetesi'nden Batuhan Yaşar'ın bugün yazdığı yazıya göre Rakka'dan kaçırılan 300 üst düzey DEAŞ'lı terörist Türkiye'nin güneyindeki Arap ülkeleriyle bağını kesebilmek için kurulacak olan terör ordusuna katılarak PKK/PYD saflarına girdi.