 ;
Yol Durumu
  1. Düşen uçak ile ilgili korkunç iddia!
  2. Teröristlerin Afrin'deki korkunç planı deşifre oldu

'dan acı haber! Askeri uçak düştü şehitler var

'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan olaya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinden detaylı bir açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

Ispartadan acı haber! Askeri uçak düştü şehitler var

Yalvaç'ta tipi askeri eğitim uçağı düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, "2'si pilot biri teknisyen 3 asker şehit oldu. Uçak 14.30'da düştü, ekipler bölgeye sevk edildi. Sapa bir yer olduğu için ulaşım zor" açıklamasında bulundu.

Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.

'den kalkan eğitim uçağında 2 pilot ve 1 teknisyen bulunuyordu. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı, bir süre sonra radardan kaybolunca düştüğünün anlaşıldığı belirtildi. Kaza nedeniyse henüz bilinmiyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre uçağın enkazına ulaşıldı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"17 Ocak 2018 tarihinde 11.03'te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Etiketler: , , ,
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 14:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar