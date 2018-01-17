Isparta Yalvaç'ta Casa tipi askeri eğitim uçağı düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, "2'si pilot biri teknisyen 3 asker şehit oldu. Uçak 14.30'da düştü, ekipler bölgeye sevk edildi. Sapa bir yer olduğu için ulaşım zor" açıklamasında bulundu.

Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.

Eskişehir'den kalkan eğitim uçağında 2 pilot ve 1 teknisyen bulunuyordu. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı, bir süre sonra radardan kaybolunca düştüğünün anlaşıldığı belirtildi. Kaza nedeniyse henüz bilinmiyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre uçağın enkazına ulaşıldı.



TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"17 Ocak 2018 tarihinde 11.03'te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."