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  1. BTK'dan "Wikipedia" açıklaması
  2. Isparta'dan acı haber! Askeri uçak düştü şehitler var

Düşen uçak ile ilgili korkunç iddia!

Tür Hava Hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan CASA CN235 tipi askeri uçakların sicilinin temiz olmadığı ortaya çıktı.

Düşen uçak ile ilgili korkunç iddia!

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Hava Grubu'na ait çift motorlu CASA CN235 tipi hafif nakliye uçağının 2001 yılında 2 defa düştüğü ve bir kazada 4 diğer kazada ise 34 askerimizin şehit olduğu ortaya çıktı.

CASA'DA HİDROLİK VE KUMANDA ARIZASI İDDİALARI
Haber7'nin haberine göre peş peşe meydana gelen kazalar sonrası uçakta hidrolik ve kumanda arızası olabileceği değerlendirilmesi üzerine uçaklar bir dönem bakıma alınmıştı.

ISPARTA'DA YİNE CASA TİPİ UÇAK
Bugün Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri uçak düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu.

TSK BÜNYESİNDEKİ BAZI UÇAKLAR 2014 YILINDA MODERNİZE EDİLMİŞTİ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen 'MELTEM-II Projesi' kapsamında modernize edilen CASA tipi deniz karakol uçakları, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle 2014 yılında Deniz Kuvvetleri bünyesine katılmıştı.

CASA CN235 -100 M tipi uçak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin tesislerinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından modernize edilerek son teknolojik cihazlarla donatılıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Proje kapsamında modernize edilen deniz karakol uçakları üst olarak Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı'nın emrine verilmişti.

Maliyeti 380 milyon dolar olan projede yüzde 35'inden fazlası yerli katkıyla yapılmış HAVELSAN, TUSAŞ, ASELSAN VE MILSOFT gibi yerli firmalardan yararlanılmıştı.
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 16:09
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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gfh gfh

bunların abd uydu ve avaksları sinyalla düşürmesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 17.01.2018 17:00
memo memo

kesin abd teror devletin yada deccal fetos un isi

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evet7
hayır0
cevapla 17.01.2018 16:19
yaşar boyacı yaşar boyacı

şehitlere Allah tan rahmet nakliye uçaklarımızıda kendimiz üretmemiz lazım. bu kazaların olmamasını istiyor isek ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 17.01.2018 16:19
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