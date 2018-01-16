Trabzon'da 1950'li yıllarda görev yapan ABD'li NATO askerlerinin Sümela Manastırı'nı yağmalayarak manastırın paha biçilemez oyma kapısı başta olmak üzere manastırdaki bir çok tarihi eseri yurtdışına kaçırdıkları iddia edildi. Kaçırılan eserlerin ABD ve İngiltere'de çeşitli müzelerde sergilendiği kaydedildi.
Sümela Manastırı’nı ABD'li NATO askerleri yağmalamış
Etiketler: NATO , Trabzon , Sümela Manastırı , ABD
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