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’nı 'li askerleri yağmalamış



'da 1950'li yıllarda görev yapan 'li askerlerinin 'nı yağmalayarak manastırın paha biçilemez oyma kapısı başta olmak üzere manastırdaki bir çok tarihi eseri yurtdışına kaçırdıkları iddia edildi. Kaçırılan eserlerin ABD ve İngiltere'de çeşitli müzelerde sergilendiği kaydedildi.
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  • 16 Ocak 2018, Salı 13:36
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