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Atina Mahkemesi'nden flaş karar: O darbeci...

Atina İdare Mahkemesi, darbeci Süleyman Özkaynakçı'nın tekrar gözaltına alınmasının kanuni olduğuna hükmetti, Özkaynakça'nin serbest bırakılması talebini reddetti.

Atina Mahkemesinden flaş karar: O darbeci...

Yunan mahkemesinden darbeci asker Süleyman Özkaynakçı aleyhine bir karar daha çıktı. Atina İdari Mahkemesi, Özkaynakçı'nın 10 gün serbest bırakıldıktan sonra geçen hafta tekrar idari gözaltına alınmasına yaptığı itirazı reddetti. Aynı mahkeme darbeci askerin gözaltına alınmasının doğru olduğuna hükmetti.

Yunan hükümeti Özkaynakçıya tanınan iltica hakkı için hem yürütmeyi durdurma için başvurmuş hem de karara itiraz etmişti. Yunan İstinaf mahkemesi 8 Ocak tarihinde yürütmeyi durdurma kararı almıştı ve Özkaynakçı aynı gün yeniden idari gözaltına alınmıştı.

Yunan hükümetinin ilticaya itiraz talebi ise 15 Şubat tarihinde görüşülecek.
  • 16 Ocak 2018, Salı 13:30
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