Öksüz kaldı

Genç bir kızı öksüz bırakan korkunç kaza dün İstanbulTEM Otoyolu Ümraniye sapağında meydana geldi. Remzi Bil'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hikmet Bil araçtan fırladı. Sürücü Bil ise araçta sıkıştı. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. RemziBil, Hikmet Bil ve kızlarıBeyza Bil hastaneye kaldırıldı.
Karı koca tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Kızları Beyza Bil'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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