 ;
Yol Durumu
  1. Kireç çözücüyle intihar etti
  2. İnsan makineye karşı

Öksüz kaldı

Otoyolu’nda otomobil yaptı. Araçtaki karı koca hayatını kaybetti. Kızları yaralı kurtuldu

Öksüz kaldı
Genç bir kızı öksüz bırakan korkunç dün Otoyolu Ümraniye sapağında meydana geldi. Remzi Bil'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hikmet Bil araçtan fırladı. Sürücü Bil ise araçta sıkıştı. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Remzi Bil, Hikmet Bil ve kızları Beyza Bil hastaneye kaldırıldı.


Karı koca tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Kızları Beyza Bil'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar