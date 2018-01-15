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'na ilk rakip çıktı!

8 senedir girdiği hiçbir seçimi kazanamayan 'na genel başkanlık koltuğunda rakip geliyor.

Kılıçdaroğluna ilk rakip çıktı!

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. , Çarşamba günü Taksim'de bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla Genel Başkan adaylığını açıklayacak.

Ümit Kocasakal'ın ekibi tarafından, basın merkezlerine basın daveti gönderildi. Basın davetinde "Prof Dr. Ümit Kocasakal'ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık açıklaması olacaktır." denildi. Ayrıca, basın açıklamasının Çarşamba günü saat 11.00'de Taksim'de bir otelde düzenleneceği belirtildi.

Kocasakal'ın ekibinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkez GYK Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman, basın davetinin ardından yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal'ın Çarşamba düzenlenecek olan basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağını bildirdi.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 23:15
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