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2018 rekorlar yılı olacak

2017’de yakalanan büyüme oranlarıyla ’nin adeta yeniden şaha kalktığını tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bu yıl rekorları yeniden yoklamaya başlayacağız’ dedi

2018 rekorlar yılı olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da Kazan Soda Elektrik Üretim Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 7.4'lük bir büyüme oranıyla adeta yeniden şaha kalktığımızı tüm dünyaya ilan ettik" dedi. Bu yıl yeniden rekorların yoklanmaya başlayacağını belirten Erdoğan, "Bizim çok zengin doğal kaynaklarımız, petrolümüz, gazımız, altınımız olmayabilir. Ama hamdolsun işte burada olduğu gibi bizim de trona madenimiz, bor madenimiz, kömürümüz, başka madenlerimiz var. Ama hepsinden öte zekamız var" dedi. Tesisin hem madencilik hem kimya hem de elektrik üretim faaliyetlerini içinde barındırdığını anlatan Erdoğan, "Yatırım maliyeti 1.5 milyar dolar olan bu tesisin, 2 bin 200 kişiyi istihdam ederek yılda 600 milyon dolar ihracat yapacak olması gerçekten iftihar verici bir tablodur" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta rekor tazelediğimiz bir dönemi geride bıraktığımızı vurgulayarak, şunları kaydetti: "2017'de 157 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla artık geleceğe çok daha ümitle bakıyoruz. Turizmde 30 milyona yaklaşan turist ve 25 milyar dolara yaklaşan gelirle kayıplarımızı telafi etmeye başladık."


Tesis; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı , Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Turgay Ciner'in katılımıyla açıldı.

TASARIMCI VE ÜRETİCİ OLMALIYIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Teknolojide tasarımcı ve üretici olma seviyesine çıkmamız gerekiyor. Yerli otomobil projesini bu amaçla destekliyoruz. 'ye yüzbinlerce otomobil satan ama tek kuruşluk yatırım yapmayanlara bu ülkenin neler yapabileceğini göstereceğiz."
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