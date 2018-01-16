2018 rekorlar yılı olacak

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan,Ankara Sincan'da KazanSoda Elektrik ÜretimTesisi'nin açılış töreninekatıldı. Burada konuşanCumhurbaşkanı Erdoğan,"Geçtiğimiz yılınilk 3 çeyreğinde yüzde7.4'lük bir büyüme oranıylaadeta yeniden şahakalktığımızı tüm dünyayailan ettik" dedi. Bu yılyeniden rekorların yoklanmayabaşlayacağınıbelirten Erdoğan, "Bizimçok zengin doğal kaynaklarımız,petrolümüz, gazımız,altınımız olmayabilir.Ama hamdolsun işteburada olduğu gibi bizimde trona madenimiz, bormadenimiz, kömürümüz,başka madenlerimizvar. Ama hepsinden ötezekamız var" dedi. Tesisinhem madencilik hemkimya hem de elektriküretim faaliyetlerini içindebarındırdığını anlatanErdoğan, "Yatırım maliyeti1.5 milyar dolar olanbu tesisin, 2 bin 200 kişiyiistihdam ederek yılda600 milyon dolar ihracatyapacak olması gerçekteniftihar verici bir tablodur"diye konuştu.CumhurbaşkanıErdoğan, ihracatta rekortazelediğimiz bir dönemigeride bıraktığımızı vurgulayarak,şunları kaydetti:"2017'de 157 milyardolarlık bir ihracatrakamıyla artık geleceğeçok daha ümitle bakıyoruz.Turizmde 30 milyonayaklaşan turist ve25 milyar dolara yaklaşangelirle kayıplarımızı telafietmeye başladık."
Tesis; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Turgay Ciner'in katılımıyla açıldı.
TASARIMCI VE ÜRETİCİ OLMALIYIZ Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Teknolojide tasarımcı ve üretici olma seviyesine çıkmamız gerekiyor. Yerli otomobil projesini bu amaçla destekliyoruz. Türkiye'ye yüzbinlerce otomobil satan ama tek kuruşluk yatırım yapmayanlara bu ülkenin neler yapabileceğini göstereceğiz."
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