Teröristbaşının tehdidi güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra Afrin operasyonu için son hazırlıklarını yapmayan başlayan Mehmetçik, teröristlere korku saldı.
DİRENECEKLERMİŞ
Afrin harekatının gündeme gelmesiyle birlikte soluğu Avrupa'da alan teröristbaşı Salih Müslim, bölgede direniş olacağını söyledi.
KAÇARKEN GÜLDÜREN TEHDİT
Türkiye'nin Afrin'de "Sert kayaya çarpacağını" ifade eden Müslim, Afrin'i savunmaktan başka çarelerinin olmadığını sözlerine ekledi.
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