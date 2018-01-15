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Teröristbaşının tehdidi güldürdü

Türkiye'nin 'e yapacağı operasyon öncesi arkasına bile bakmadan Avrupa'ya kaçan teröristbaşı ; "Türkiye Afrin'de sert kayaya çarpacak" dedi.

Teröristbaşının tehdidi güldürdü

Cumhurbaşkanı 'ın açıklamasından sonra operasyonu için son hazırlıklarını yapmayan başlayan Mehmetçik, teröristlere korku saldı.

DİRENECEKLERMİŞ
Afrin harekatının gündeme gelmesiyle birlikte soluğu Avrupa'da alan teröristbaşı , bölgede direniş olacağını söyledi.

KAÇARKEN GÜLDÜREN TEHDİT
Türkiye'nin Afrin'de "Sert kayaya çarpacağını" ifade eden Müslim, Afrin'i savunmaktan başka çarelerinin olmadığını sözlerine ekledi.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 09:25
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