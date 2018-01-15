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‘TCG Anafartalar’ düşmana korku salıyor


Dünyanın bir çok donanmasını geride bırakan, bilgisi tarihi ve donanımı ile dünyanın sayılı donanması arasında yer alan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı, kapılarını İhlas Haber Ajansı için açtı. Donanma Komutanlığında bir çok zorlu operasyon, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde konuşlu bulunan birlikte yürütülüyor. Donanma Komutanlığı bünyesinde bulunan ve donanımı ile dikkat çeken TCG Anafartalar Denizaltısı, sahip olduğu teknik ekipman ve personel gücü ile düşmana korku salıyor. Preveze sınıfında yer alan 'TGC Anafartalar'da 9 Subay, 30 Astsubay, 2 Uzman Erbaş ile 3 Erbaş görev yapıyor.
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 20:02
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