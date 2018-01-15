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Rus uzmanlardan Afrin ve yorumu

'nin 'de terör ordusu kurma kararını yorumlayan Rus uzmanlar, terör örgütü /'nin bölgeyi kontrol altına almasına 'nin izin vermeyeceğini belirtti

Rus uzmanlardan Afrin ve Türkiye yorumu

Russia Today'e (RT) demeç veren Rus askeri uzman Viktor Baranets, 'nin Kürt güçlerin 'nin kuzeyini kontrol altına almasına müsaade etmeyeceğini söyledi.

Baranets, "Burada Türk faktörü de rol oynuyor.'liler hangi Kürtlerle anlaşma yapmaları gerektiğine karar veremiyor: Erdoğan'a karşı savaşanlarla mı, yoksa Esad'a karşı savaşanlarla mı? Washington, kartını oynamaya çalışıyor ve sınır güvenlik güçleri, Erdoğan'ın sınırı geçip halen egemen devlet hayali kuran Kürtleri düzene koymasını engelleme amacı taşıyor" dedi.

"ABD, FIRAT'IN DOĞUSUNDA KALMAK İSTİYOR"
hükümetine ait Finans Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Departmanı'ndan Doçent Gevorg Mirzayan da ABD'nin Türkiye'nin uyarılarını dikkate almamasını Washington'un koyduğu hedeflere odaklanmasıyla açıkladı.

Mirzayan şu ifadeleri kullandı:
"ABD, Fırat Nehri'nin doğusunda PYD'nin kontrol ettiği bölgede kalmaya çalışıyor. Şu anda Demokratik Suriye Güçleri (DSG), ABD'nin güvenebileceği tek güç durumunda. Bu planlar, sadece Suriye'yle ilgili değil. ABD, Suriye'de bir sıçrama tahtası kurarak komşu ülkeler Türkiye, ve 'ı da etkilemeyi hedefliyor."
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 19:49
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