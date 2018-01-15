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Füzeler Afrin'in ilçelerine kilitlendi!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığında bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının namluları Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda.



Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırın sıfır noktasında bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füze bataryaları, Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda.
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 18:31
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