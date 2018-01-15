Engelli vatandaşı darp eden magandalar tutuklandı

Adana'da işitme engelli Agit Acun'u, bindiği minibüste döven üniversite öğrencileri Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, İsmail Kaçmaz ve Ahmet Bedir, 'birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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O engeli çocuğa vuran canilerin eller kırılsın, Cebabu Allah onları kahretsin.Bu canilerin asılması lazım.Bütün insanların bu olayı kınamaları lazım.
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