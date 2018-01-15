Erdoğan'ın sözleri kaçak Dündar'ı rahatsız etti

FETÖ firarisi Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor' sözlerini paylaşıp, 'Hızla irtifa kaybediyoruz. Sıkı tutunun' ifadesini kullandı.
Almanya'ya kaçan vatan haini Can Dündar'ın Türkiye'yi düşünüyormuşçasına dalga geçtiği bu tweet, sosyal medya kullanıcıların da tepkisini çekti.
Dündar kendi ve teröristler adına korktuğunu bu tweetiyle gözler önüne serdi.
İşte Can Dündar'ın o tweeti:
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