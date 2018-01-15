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Erdoğan'ın sözleri kaçak Dündar'ı rahatsız etti

FETÖ firarisi , 'ın bu sözlerinden rahatsız olunca, yine saçma bir tweet attı.

Erdoğanın sözleri kaçak Dündarı rahatsız etti

FETÖ firarisi , 'ın, 'Kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor' sözlerini paylaşıp, 'Hızla irtifa kaybediyoruz. Sıkı tutunun' ifadesini kullandı.

Almanya'ya kaçan vatan haini Can Dündar'ın Türkiye'yi düşünüyormuşçasına dalga geçtiği bu tweet, sosyal medya kullanıcıların da tepkisini çekti.

Dündar kendi ve teröristler adına korktuğunu bu tweetiyle gözler önüne serdi.

İşte Can Dündar'ın o tweeti:
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 17:33
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