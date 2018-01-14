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Tüm gözler bu habere çevrildi! Eğer onay gelirse her ay...

Tüm gözler bu habere çevrildi! Eğer onay gelirse her ay...

3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay boyunca karşılıksız 425 TL destek verilmesi için başlatılan pilot proje mart sonunda bitiyor.

ANNE olan kadınların istihdamda kalmasını sağlamak için geçen yıl başlayan 'büyükanne projesinin' kaderine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karar verecek. İş dünyası örgütleri ve sendikaların ilk yıl finansmanına katkı sağladığı pilot proje, mart sonu itibariyle bitecek. Eğer bakanlık devam kararı alırsa, finansman yöntemini de belirleyecek.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 09:53
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