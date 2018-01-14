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yakalanmamak için öyle bir yöntem geliştirmiş ki...

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, son dönemlerde "aşk vaadiyle dolandırıcılık, gasp, yağma, fuhuş ve hırsızlık" olaylarının artması nedeniyle "Cono" aşiretine mensup grupları teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Yapılan 3 aylık takip sonucunda polis 12 Ocak'ta '' olarak bilenen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 11:06
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