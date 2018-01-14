Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, son dönemlerde "aşk vaadiyle dolandırıcılık, gasp, yağma, fuhuş ve hırsızlık" olaylarının artması nedeniyle "Cono" aşiretine mensup grupları teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Yapılan 3 aylık takip sonucunda polis 12 Ocak'ta 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi.