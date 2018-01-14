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Olumsuz hava ulaşımı vurdu! İşte iptal edilen seferler

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava ulaşımı vurdu! İşte iptal edilen seferler

Bursa Deniz Otobüslerinin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10.45, 12.30 ve 14.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle sabahki seferler de yapılamadı.

İDO SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri () de internet sitesinden bir duyuru yayımlayarak bazı seferlerinin iptal edildiğini ilan etti.

Buna göre; Bursa-Yenikapı-Kadıköy 08.30, Kadıköy Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa, Yenikapı-Kadıköy 10.30, Kadıköy-yenikapı-Bursa 11.50 seferleri iptal edildi.
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  • 14 Ocak 2018, Pazar 12:41
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