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14 gündür kayıp

Tatil için 27 Aralık’ta gittiği ’da kaybolan Sıtkı Serdar Baş’tan 14 gündür haber yok. Tiflis polisi aramalara başladı

14 gündür kayıp
Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Sıtkı Serdar Baş, 27 Aralık'ta bir davet üzerine Gürcistan'a gitti. Türkiye'de yaşayan ailesi, Baş'tan en son 31 Aralık'ta haber aldı. O tarihten sonra ailesinin ulaşamadığı Baş'ın son olarak Duşeti ilçesine bağlı Tsitelsopeli köyünde bulunduğu iddia edildi. Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri, Baş'ın bulunması için gerekli adımların atıldığı Tiflis polisinin soruşturma başlattığını söyledi. 31 Aralık tarihinden itibaren Baş'ın gitmiş olabileceği noktalardaki kameraların izlenmeye başlandığı ve kısa bir süre içinde ipuçlarına ulaşacağına dikkat çekildi. Türk gencinin fotoğraflarının da kentin birçok noktasına asıldığı belirtildi. Tiflis polisi, Baş'ın kaçırılmış olma ihtimalini de değerlendirmeye başladı. Baş'ın ailesinden bazı kişilerin de Tiflis'e gittiği ve arama çalışmalarına destek olacağı öğrenildi. Baş'ın arkadaşları da sosyal medya hesaplarından üzüntü mesajları paylaştı.
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