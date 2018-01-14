14 gündür kayıp

Eskişehir OsmangaziÜniversitesi EndüstriMühendisliği Bölümü öğrencisi22 yaşındaki Sıtkı Serdar Baş,27 Aralık'ta bir davet üzerineGürcistan'a gitti. Türkiye'deyaşayan ailesi, Baş'tan en son 31Aralık'ta haber aldı. O tarihtensonra ailesinin ulaşamadığıBaş'ın son olarak Duşeti ilçesinebağlı Tsitelsopeli köyündebulunduğu iddia edildi. TiflisBüyükelçiliği yetkilileri, Baş'ınbulunması için gerekli adımlarınatıldığı Tiflis polisinin soruşturmabaşlattığını söyledi. 31 Aralıktarihinden itibaren Baş'ıngitmiş olabileceği noktalardakikameraların izlenmeye başlandığıve kısa bir süre içinde ipuçlarınaulaşacağına dikkat çekildi. Türkgencinin fotoğraflarının dakentin birçok noktasına asıldığıbelirtildi. Tiflis polisi, Baş'ınkaçırılmış olma ihtimalini dedeğerlendirmeye başladı. Baş'ınailesinden bazı kişilerinde Tiflis'e gittiği ve aramaçalışmalarına destek olacağıöğrenildi. Baş'ın arkadaşlarıda sosyal medya hesaplarındanüzüntü mesajları paylaştı.
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