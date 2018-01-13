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Yüksek şüphe!

Yüksek şüphe!
İstanbul Kadıköy'de anne ve babasıyla vakit geçiren otizm hastası Mert Arabacıoğlu (22) daha sonra odasına çekildi. Bir süre sonra 10. kattaki pencereden düştü. Toprak zemine düşen genç ağır yaralandı. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arabacıoğlu, kurtarılamadı. Otizm hastası olan gencin pencereden düşüşünü şüpheli bulan ekipler, ailenin ifadesine başvururken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


Soner KOÇER
Etiketler:
  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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