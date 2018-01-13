Yüksek şüphe!

İstanbulKadıköy'de anne ve babasıyla vakit geçiren otizm hastası MertArabacıoğlu (22) daha sonra odasına çekildi. Bir süre sonra 10. kattaki pencereden düştü. Toprak zemine düşen genç ağır yaralandı. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arabacıoğlu, kurtarılamadı. Otizmhastası olan gencin pencereden düşüşünüşüpheli bulan ekipler, aileninifadesine başvururken konuyla ilgiligeniş çaplı soruşturma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.