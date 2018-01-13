Oval o'pis'

ABD Başkanı Trump, sınırı aştı! Oval Ofis’teki toplantıda; Haiti, El Salvador ve Afrika’dan ABD’ye gelen göçmenleri hedef aldı. Bu insanları kastederek “Bu b.k çukuru iğrenç ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz” ifadesini kullandı! Ardından isteğini açıkladı: Norveç’ten daha fazla göçmen kabul etmeliyiz!
DonaldTrump, sürpriz bir şekilde seçimlerden galip çıktı. Başkanlık koltuğunu kaptı. ABD'de yasa dışı bulunan iki milyon göçmeni sınır dışı edeceğini açıkladı. Trump, göçmenlerle ilgili birçok tartışmalı karara imza atarken, bu kez büyük bir skandala yol açtı. Amerikan medyasına göre Trump, önceki gün Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in de katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıdagöçmenleri hedef aldı. Haiti, Meksika,El Salvador, Honduras, Nikaraguave Afrika ülkelerini hedef aldı. Buülkelerin vatandaşlarını kast ederek"Bu b.k çukuru iğrenç ülkelerden niyebu insanları kabul ediyoruz" ifadesinikullandı. Trump bu insanların yerine Norveç'ten daha fazla göçmen alınması gerektiğini açıkladı. Aynı toplantıda Trump'ın Yeşil Kart çekilişinin kaldırılması ve göçmen zincirinin sona erdirilmesi gibi daha önce de dile getirdiği konuları yeniden gündeme taşıdığı da vurgulandı.
HEPSİNİ ÜLKEDEN KOVUYOR
ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili ilk görev yılında pek çok adım atan Trump, önceki dönemde sağlanan birçok esnekliğin kaldırılması için kararlara imza attı. Son olarak Trump yönetimi, 2001 yılındakidepremin ardından ABD'ye geçiciizinle yerleşen yaklaşık 200 bin ElSalvadorlu'nun ülkelerine geri dönmesiya da sınır dışı edilmesi için bu kişilere18 ay süre verdiğini açıklamıştı. Benzer şekilde Trump, Kasım ayındaki açıklamada ise Haitililer'e ülkeyi terk etmeleri için18 ay süre tanımıştı.
KRALİÇE'Yİ REDDETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında, İngiltere ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. "Kurdela kesmemi mi istiyorsunuz? Hayır" ifadesini kullanan Trump, geziyi iptal gerekçesini şöyle açıkladı: "Londra gezimi iptal sebebim, Obama yönetiminin Londra'daki belki de en iyi konuma sahip ve en iyi büyükelçiliği 'fıstık' karşılığında satmış ve sapa bir yerde 1.2 milyar dolara yeni bir tane inşa etmiş olması. Kötü anlaşma." İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti.
NORVEÇLİ GELSİN
Donald Trump, skandal sözlerinde "Norveçliler gibi olanlar gelsin" derken, ülkedeki Norveç kökenli ABD vatandaşı sayısının binler seviyesinde olduğu belirlendi.
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