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Oscar'lık yat

Oscarlık yat
Antalya'da lüks yat üretimi yapan firmasının ilk süper yatı 'La Passion' geçen yıl denize açıldı. 46 metrelik yat, 22.5 milyon euroya yurt dışında bir iş adamına satıldı. 4 katlı olan ve okyanusları aşabilecek güçte olan '', yat sektörünün Oscar'ı olarak nitelendirilen "World Superyacht Awards 2017" dahil toplam 6 ödül alarak rekor kırdı. Sarp Yachts Genel Müdürü Emre Sandan, yatın tasarım aşamasından itibaren dünyaca ünlü ödülleri topladığını açıkladı.


Emre Sandan
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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