Oscar'lık yat

Antalya'da lüks yat üretimi yapan Sarp Yachts firmasının ilk süper yatı 'La Passion' geçen yıl denize açıldı. 46 metrelik yat, 22.5 milyon euroya yurt dışında bir iş adamına satıldı. 4 katlı olan ve okyanusları aşabilecek güçte olan 'La Passion', yat sektörünün Oscar'ı olarak nitelendirilen "World Superyacht Awards2017" dahil toplam 6 ödül alarak rekor kırdı. Sarp YachtsGenel Müdürü Emre Sandan, yatın tasarım aşamasından itibaren dünyaca ünlü ödülleri topladığını açıkladı.
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