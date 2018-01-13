Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Fetocu hainler ne de bu katiller sürüsünü üzerimize salanlar ellerindeki onca güce, sergiledikleri onca iki yüzlülüğe rağmen hiçbir mesafe alamadılar." dedi.

Erdoğan, Karşıyaka Spor Salonu'nda, AK Parti Bingöl 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. Konuşmasına tüm Bingöllüleri selamlayarak başlayan Erdoğan, 2,5 senelik hasretin ardından Bingöllüleri görmeye geldiğini söyledi.

Erdoğan, AK Parti kongrelerindeki heyecanın Türkiye'yi sardığını belirterek "Bu olunca kıskanıyorlar, kıskanacaklar. Sadece bu ülkenin içinde olanlar değil dışarıda olanlar da kıskanıyor." dedi.

Şu anda karşısında kabına sığmayan, bölücü teröre şamar olup inen, tarih boyunca olduğu gibi yine "milli irade, demokrasi, özgürlük ve kardeşlik" diyen bir Bingöl gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Az önce yavrumuzun şiir okuyuşunu dinlediniz değil mi? Nereden geliyor? Ciğerden, damardan, rahmetli Müslüm Baba gibi damardan." diye konuştu.

Erdoğan, 2,5 sene sonra tekrar vefa, dayanışma ve muhabbettin şehri Bingöl'ü ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu yineledi.

Bingöl'de hem hasret gidermek hem de Bingöllülere bizzat teşekkür etmek için bulunduklarını aktaran Erdoğan, öncelikle 16 Nisan halk oylamasında yüzde 73 gibi, Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "Evet" diyen Bingöllülere gönülden teşekkürlerini iletti. Erdoğan, bilhassa yüzde 87,5 ve 86 ile rekor seviyelerde "kabul" oyu kullanan Solhan ve Genç ilçelerine de teşekkür etti.

"YENİ SİSTEMLE KARGAŞA VE İSTİKRARSIZLIK ORTAMI TARİHE KARIŞACAK"

Darbe anayasasına karşı "en yüksek hayır" oyu veren cesur Bingöl'ün, 16 Nisan'da bir kez daha kendine yakışanı yaptığını vurgulayan Erdoğan, Bingöl'ün vesayeti bitiren ve koalisyon dönemlerini tamamen sona erdiren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine rekor seviyede destek vererek ülkedeki demokrasiye çağ atlattığını anlattı.

Erdoğan, "2019 seçimleriyle tamamen yürürlüğe girecek bu yeni sistemle, ülkemizde siyasete dışarıdan müdahalelere zemin hazırlayan kargaşa ve istikrarsızlık ortamı artık tarihe karışacaktır." dedi.

Yeni yönetim sistemiyle Türkiye'nin 2023 hedeflerine daha hızlı ilerleyeceğine işaret eden Erdoğan, 2053 ve 2071 vizyonuna daha sıkı sarılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında Bingöl'ün 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında takdire şayan bir tavır sergilediğini ifade ederek "O meşum gece boyunca Bingöl halkı ellerinde bayrakları, dillerinde dualarıyla kadını erkeği, genci yaşlısıyla tüm Türkiye'ye örnek oldu. 'Darbeye hayır, direnişe devam.' diyerek hain FETÖ'cülere meydanı dar eden her bir Bingöllüye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"HİÇBİR FİTNE TOHUMU BU TOPRAKLARDA YEŞEREMEZ"

Bingöllülerin gerek 15 Temmuz gecesi ve ardından 29 gün boyunca demokrasi nöbeti tuttuğunu çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunda emin olun: Bingöl, bu asil ve cesur tavrını devam ettirdikçe hiçbir güç Türkiye'yi bölemez, bu milleti parçalayamaz. Bingöllü kardeşlerim iradelerine, ülkelerine, devletlerine bu şekilde sahip çıktıkça evelallah hiçbir fitne tohumu bu topraklarda yeşeremez. Bingöl halkı böyle gür bir seda ile 'demokrasi, hak, adalet, kardeşlik' dedikçe kimse bu ülkeye diz çöktüremez. Siz, bizim yanımızda böyle kararlı ve dik durursanız, terör örgütlerinin topu birden gelse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Nitekim işte görüyorsunuz başarılı olamıyorlar, olamayacaklar. Onca çabalarına, onları her türlü imkana boğan, arkalarındaki güçlere rağmen vatan toprağının tek bir taşını dahi bizden koparamıyorlar."



ERDOĞAN, SALONDAKİLERLE "BİRLİK" ŞİİRİNİ OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne Fetocu hainler ne de bu katiller sürüsünü üzerimize salanlar ellerindeki onca güce, sergiledikleri onca iki yüzlülüğe rağmen hiçbir mesafe alamadılar. O gece tarihin en büyük ihanetini sergileyen Fetocu alçaklar, tanklarına, topraklarına, ölüm kusan silahlarına rağmen bu milleti ürkütemediler, sindiremediler, korkutamadılar. Tıpkı İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in ifadesiyle." diye konuştu.

"Hadi bakalım İstiklal şairimizin ifadeleriyle seslenelim" diyen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik" şiirinin şu mısralarını okudu:

"Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa. Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa. Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar, taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!"

Milletin bir asır önce Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Türk'ü, Kürt'ü, Zaza'sı, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Boşnak'ı, Roman'ı ile tek yumruk olarak, FETÖ'nün işgal ordusunu hezimete uğrattığını belirten Erdoğan, milletin silahlara, tanklara ve uçaklara rağmen bağımsızlığından zerre kadar taviz vermediğini vurguladı.

Kendilerinin de yaptıkları hizmetlerle millete layık olmaya çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Emanetinizi namusumuz bilip canımız pahasına savunuyor, onu yere düşürmüyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, milletten aldıkları güçle zalimler karşısında dik durduklarını ve tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıktıklarını söyledi.

Kudüs'e de sahip çıktıklarını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyanın, Türkiye'nin yanında yer aldığını anımsatan Erdoğan, "Son Kudüs meselesinde 'Mukaddes beldelerimizi korumak, barış ve istikrarı temin etmek için gerekirse dünyayı ayağa kaldırız' dedik ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün artık uluslararası ilişkilerde herkes şu gerçeği kabul ediyor. Ekonomide, ticarette, diplomasi ve savunma sanayisinde yükselen bir Türkiye var." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü demokrasisiyle bölgesine ilham olan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm mazlumlara kucak açan güçlü bir ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün artık bölgesel ve küresel senaryolara figüranlık yapmak yerine oyun kuran, tuzak bozan bir Türkiye gerçeği var. Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'nin olurunun alınmadığı, Türkiye'nin rızasının gözetilmediği hiçbir girişimin başarı şansı yoktur. Türkiye'nin hassasiyetleri hesaba katılmadan atılacak tüm adımlar er ya da geç akim kalmaya mahkumdur. Türkiye, milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem masada hem sahada olmaya devam edecektir."

"DÖKTÜKLERİ KANIN MUHAKKAK HESABINI SORACAĞIZ"

Güvenlik birimleriyle bugün olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin birliğine, dirliğine, istikbal ve istiklaline kast eden tüm şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, "Vatandaşlarımızın kanını döken tüm teröristlerden, FETÖ'cü ve bölücü alçaklardan döktükleri kanın muhakkak hesabını soracağız. Toprağa düşen her bir şehidimizin, yaralanan her bir gazimizin, geride gözü yaşlı bütün masum eşlerin, annelerin, yavruların acılarını, bu katil sürülerinin asla yanına kar bırakmayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Bingöl'e her gelişinde daha gelişip büyüdüğüne şahit olduğunu vurgulayarak, kentin ekonomik ve ticari alanlarda göz doldurduğunu söyledi. Yapılan yatırımlarla Bingöl'ün çehresinin değiştiğine de işaret eden Erdoğan, şehrin, bölgenin cazibe merkezi haline dönüştüğünü aktardı.

Bingöl'de sadece tarım ve hayvancılıkta değil üretim, sanayi ve istihdamda da büyük atılımlar gerçekleştirildiğine işaret eden Erdoğan, istihdam seferberliğinde Bingöl'ün 81 il arasında istihdamını en fazla artıran üçüncü il olduğunu söyledi.

Güvenlik artıp terör örgütünün baskısı kalktıkça tüm Doğu ve Güneydoğu illerinin yeni fabrikalarla, üretim tesisleriyle, gençlere iş imkanı sunacak yeni projelerle tanıştığını kaydeden Erdoğan, SÜTAŞ firmasının Bingöl'de bin 60 kişiye doğrudan istihdam, 8 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlayacak fabrikasının inşaat çalışmalarının sürdüğüne değindi.

Bölgenin en büyük entegre tesisi olacak proje tamamlandığında Bingöl ve çevre illerin, maliyeti 144 milyon dolar olan tesisten faydalanacağını ifade eden Erdoğan, tesiste 10 bin kapasiteli damızlık süt sığırı çiftliği ve 5 bin kapasiteli besi çiftliği olacağını anlattı.

Bizzat takip ettikleri bu projenin en kısa sürede faaliyete geçmesini arzu ettiklerini dile getiren Erdoğan, Kentpark projesiyle de ilde bir cazibe merkezi ve turizm kompleksi inşa edecekleri müjdesini verdi.

Erdoğan, bu kompleksin içinde de 500 yataklı bir termal otel, bir alışveriş merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları, spor tesisleri, yapay göl ve kent ormanının bulunacağını kaydederek, "Bingöl'ü bir üst lige taşıyacak bu projenin de en kısa sürede tamamlanmasını diliyorum." dedi.

Başbakan Erdoğan, kentteki doğalgaz yatırımları ve Bingöl Üniversitesinin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.



Erdoğan, gençlere Bingöl'de yapılan Çapakçur köprüsünden memnun olup olmadıklarını sorarak, "Biliyorsunuz, Çapakçur deresi üzerinde bir köprü vardı. Fakat bu köprü Bingöl'ümüzün ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırımla 16 ayaklı, 547 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde son derece modern bir köprüyü 7 ay gibi rekor bir sürede tamamlayarak Bingöllü kardeşlerimizin emrine sunduk." diye konuştu.

Aynısını Bingöl depreminde de yaptıklarını, deprem olduktan 24 saat içinde Bingöl'e geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Deprem oldu atladık, geldik. Niye? Çünkü depremden dolayı mağdur, mazlum duruma düşmüş olan Bingöllü kardeşlerimi yalnız bırakamazdım." dedi.

Erdoğan, deprem sonrasında Bingöl'de dolaştıklarını, incelemelerde bulunduklarını belirterek, süratle konutlar yapmaya başladıklarını söyledi.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani bizden öncekilerin böyle dertleri var mıydı? İşte o Düzce depremleri, Kocaeli, o zaman iş başında olanların böyle dertleri var mıydı? Ama biz dertliyiz dertli. Bizim derdimiz var. Biz bu millete aşığız aşık. Şimdi de Çapakçur vadisini ıslah çalışmaları devam ediyor. Yeni viyadüğümüzün altından geçecek vadi mesire alanları, çevre düzenlemeleri ile gerçekten Bingöl'ün güzelliğine güzellik katacak. Bak, Cevdet ona göre takip edeceksin. Bingöl bir şehir meydanına ve Selçuklu mimarisiyle şehrin sembolü olacak yeni bir hükümet konağına da kavuşuyor. Eski hükümet konağımızın altı otopark, üstü kent meydanı olacak şekilde düzenlenecek. Sağlık alanında il merkezi ve ilçelerdeki hastanelerimizi yeniledik. Bingöl merkez devlet hastanemize 200 yataklı bir blok daha ilave ederek, kapasitesini daha da arttırdık. Ayrıca Solhan, Karlıova, Genç ve Kiğı ilçelerimize devlet hastaneleri yaptırdık."

2003'deki depremden sonra Bingöl'ün yeniden inşa edildiğini, son 15 senede 5 bin 544 konut inşa ederek, sahiplerine teslim ettiklerini vurgulayan Erdoğan, 2002'de Bingöl'de sadece 5 kilometre bölünmüş yol olduğunu, AK Partinin 221 kilometre bölünmüş yol yaparak, bunu 226 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Halen Bingöl'de yatırım maliyeti 1,6 milyar lira olan 6 adet yol projesinin devam ettiğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ulaşım projelerimiz tamamlandığında Bingöl doğu, batı, kuzey, güney yönünde adeta bir kavşak noktası olacak. Bingöl-Solhan yol ayrımı, Yenibaşak yolu ile Bingöl-Kartal-Sancak yoluna bu yıl başlıyoruz. 2013 yılında bizzat gelerek Bingöllü kardeşlerimi havalimanı ile buluşturduk. Tamam biz yaptık, biz yaparız. Çünkü biz ne dedik. 'Biz ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız.' Bunları bilmeyen gençlere anlatın. Havalimanımızın yolcu trafiği 2013 yılında 29 bin kişiyken 2017'de 166 bine yükseldi. Halep oradaysa, arşın Bingöl'de. İstanbul Anadolu yakasından Bingöl'e karşılıklı uçuşlar inşallah 17 Ocak'ta başlıyor."

25 milyon lira ile kaynak kullanarak bir kayak tesisi inşa ettiklerini, bu tesisi pistleriyle teknik teçhizatları ile 70 yataklı otel binasıyla hizmete sunduklarını belirten Erdoğan, tesise 2016-2017 sezonunda gelen kişi sayısının 100 bini aştığını dile getirdi.

Bingöl şehir merkezinin 2040'a kadar olan içme suyunu ihtiyacını karşıladıklarını, son 15 yılda Bingöl'e 103 milyon lirası hayvancılık olmak üzere toplam 196 milyon lira tarımsal destek sağladıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti demek hizmet demektir. Eser, proje, üretim, kalkınma demektir. Biz 'aşkınan çalışan, yorulmaz' diyerek, halka hizmeti, Hakka hizmet olarak gören bir kadroyuz. Biz fani olan bu dünya hayatını, ahiretin tarlası olarak gören ve bunun içinde geride hoş bir seda bırakmanın gayreti içerisinde bir hareketiz, bir kadroyuz. 15 yıldır ne şehirlerimiz arasında ne de vatandaşlarımız arasında asla ayrım yapmadık. Yapılmasına da müsaade etmedik. İnsanlarımızın etnik kimliğine inancına, meşrebine, mezhebine bakmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden 80 milyonun tamamını kucakladık. İstanbul'da ne varsa, Diyarbakır'da da o olsun. Ankaralı hangi hizmeti alıyorsa, Bingöllü de onu alsın diye gayret gösterdik. Türkiye'nin geçtiğimiz 15 senesi Rabbimin lütfu ve ihsanı sayesinde ülkemize her alanda baştan sona eserlerle donattığımız bir dönem oldu. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Bugünlere kolay gelinmediğini, son 15 yıl içerisinde oyunları boza boza, fitne teşebbüslerini, milleti birbirine düşürmeye yönelik kaos senaryolarını yırta yırta geldiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir kazanımımız bize altın tepside sunulmadı. Elde ettiğimiz hiçbir başarı tesadüfen ortaya çıkmadı. Ülkemizin yakaladığı her başarıda, katettiğimiz her mesafede, alnımızın teri var. Bingöllü kardeşlerim gibi milletimizin desteği, duası, niyazı var. Bir taraftan terör örgütleri, diğer taraftan vesayet odaklarıyla mücadele ederken, diğer taraftan vatandaşlarımıza hizmet ettik. Kardeşlerimizi ve kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Ekonomide ileri giderken, demokrasiyi, kültürel hak ve özgürlükleri ihmal etmedik. Klavyelerin dillerini çok iyi okuduk. Tabelaların, inançların üzerindeki baskı ve ötekileştirmeye biz son verdik. Üniversite kapılarında gözü yaşlı bekleyen kız çocuklarımızın sorunlarını sizlerin desteğiyle biz çözüme kavuşturduk. Başörtülü kızlarımız üniversite kapılarında ne çile çektiler biliyorsunuz değil mi?"



"2019 VİRAJINI BAŞARIYLA DÖNMEK ZORUNDAYIZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, demokraside, adalette, hak, özgürlükte AK Parti iktidarının getirdiklerini kimsenin getiremediğini belirtti. Erdoğan, "Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır. Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz, demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz, kendimizle yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı dünyasının ırkçılık ve faşizme yuvarlandığı bir dönemde Türkiye'nin hukuk, adalet, toplumsal barış ve özgürlükler noktasında birçok ülkeye örnek olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bize her fırsatta kibirli bir şekilde demokrasi dersi verenlerin, göçmelere, yabancılara, dili-inancı farklı olanlara nasıl davrandıklarını, onları nasıl aşağıladıklarını hep beraber görüyoruz ve bunları çok iyi tanıyoruz. 2019, unutmayın, bir viraj yılıdır. Martta belediye başkanları seçimi var, kasımda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Türkiye, inşallah 2019 virajını geçmesi halinde bilesiniz ki bu yarış daha da hızlanacak. 2019 virajını da geçmiş 15 yılda olduğu gibi olduğu gibi başarıyla dönmek zorundayız."

İl kongrelerinde 2019'un hazırlıklarına şimdiden başladıklarını vurgulayan Erdoğan, "2019'a kadar durmadan, dinlenmeden, gecemizi, gündüzümüze katarak tüm kadrolarımızla yoğun bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bunun için Rabia'mıza çok sıkı sarılacağız." dedi.

Erdoğan, salondakilere Rabia işaretinin anımsatarak, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.