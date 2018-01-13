CHP İstanbul Kongresi'nde kavga çıktı!

CHP İstanbul İl Yöneticisi Muharrem Aktaş'ın Sarıyer ilçe kongresiyle ilgili kürsüden yaptığı eleştirilere bir grup tepki gösterince çıkan gerginlik, partililerin araya girmesiyle son buldu.





Kürsüye gelerek konuşma yapan CHP İstanbul İl yöneticilerinden Muharrem Aktaş'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Aktaş'ın Sarıyer'de yapılan ilçe seçimi sırasında yaşanan gerginliğe değinmesi Sarıyer'den gelen partili grubun tepkisine neden oldu.



Salonda bir süre tartışma yaşanırken gerilim divan başkanı tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bazı üyeler kürsüye doğru yöneldi.

Bu sırada arbede çıktı. İl yöneticisi, Muharrem Aktaş'ın kongrede konuşma yetkisinin olmadığını belirterek Aktaş'ın konuşmasını sonlandırdı. Aktaş'ın konuşmasının bitmesi ile gerilim sona erdi.



