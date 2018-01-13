Engin Ardıç: Abdullah Gül olmadı başka aday verelim...

Engin Ardıç bugünkü "Ali Babacan çıktı" başlıklı yazısında muhalefetin 2019 Cumhurbaşkanı adayını ironik bir dil ile kaleme aldı. Abdullah Gül senaryolarının erkenden fiyasko ile sonuçlandığının altını çizen Engin Ardıç kendine özgü üslubu ile muhalefete yol gösteriyor.







Hani "teaser" yapıyorlardı ya:

"Şimdilik Abdullah Gül'ü öne sürerek Erdoğan yandaşı yazarları yıpratıyorlar, onu geriçekip başka bir aday öne sürecekler, bununla da yandaşların barutunu büsbütüntüketecekler, sonra da en bir hakiki asıl aday ortaya atılacak, böylece kimsede ağzını açacak hal kalmayacak..."

Vay vay vay, ne yaman akıllar, ne müthiş bir strateji...

Meğerse Ali Babacan'mış!

Vallahi çok karizmatik.

Biz akıllı olmadığımız için aklımıza gelememişti, akıllı arkadaşlar da düşünüp bulmuşlardı ama söylemiyorlardı.

Peki nasıl olacakmış bu iş?

Babacan yüz bin imza mı toplayacakmış?

Hayır, onun "bir milyon imza toplayacağını" söyleyen manyak bile çıktı.

Yok canım, AKP cumhurbaşkanlığına onu aday gösterecekmiş, oldu bitti. Bu kadar basit.

Ya Erdoğan'ı kongrede devirecekler (büzük ister), ya da çekilmeye "ikna" edecekler!

İkna eden de Abdullah Gül olacakmış...

Vay ki ne yaman akıllar...

Olmazsa da, son çare, yeni bir parti kuracaklarmış.

"En Bir Hakiki ve de Öz Adalet ve Kalkınma Partisi"... EBHÖAKP...

Ali Babacan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, hatta programa ilaveten Melih Gökçek ve de Kadir Topbaş... Muhalif fraksiyon.

CHP de bunları destekleyecekmiş!

Böylece seçmen eşek olduğu için bir anda Erdoğan'ı terkedecek, muhalefetin de desteğiyle oldu mu sana Ali Babacan "mistır prezidınt"...

Ne akıllar...

Kuaför Vili'den ayrılan manikürcü Perihan, ya da Devlet Bahçeli'den ayrılan Meral Akşener gibilerden, Tayyip'ten ayrılan Ali...

Abdüllatif Şener'i unuttunuz yahu, o da işinizi görebilirdi.

Hani kendini AKP ve Erdoğan'dan iyice "sıyırıp", Ayışığı mıdır Sarıkız mıdır kod adı her ne karın ağrısıysa o müstakbel darbeye hazırlanan, darbeden sonra nasıl olsa kapatılacak olan AKP'nin yerine kurulacak yeni bir partinin başına geçip yeni bir soluk, yeni bir umut olmayı bekleyen Abdüllatif Şener'i...

Menderes'ten sonra Demirel, Demirel'den sonra Özal, Erdoğan'dan sonra Şener hesabı...

Olmayacak duanın tutmayacak amini...

Peki iktidara gelip de ne yapacak bizim Ali?

Avrupa Birliği'yle barışacak, Trump'a zıt gitmeyecek, Ortadoğu'yla ilgilenmeyecek, herhalde artık öyle tank, top, tüfek, uçak, denizaltı gibi "kaka" şeyler yapmaya da yeltenmeyecek, ABD ne verirse onu alacak, vermezse almayacak...

Bravo. Bitirdiniz adamı.

Daha şimdiden bitirdiniz adamı.

Yok yahu, Erdoğan'ı değil, Babacan'ı.

***

Anaa...Yoksa oltaya mı geldik?

Babacan üçüncü değil de ikinci sırada mıydı? Bu "barut tükettirecek" yeni bir tuzak mıydı?

En bir "asıl" aday kim peki, Bülent Arınç mı?

Akıllı olmadığım için aklıma geldi de...