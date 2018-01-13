Başbakan: 'Terörü Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti kongrelerinde bir bayrak yarışı, bayrak değişimi var. Bayrak değişiyor ama hizmet aşkı, parti sevgisi asla azalmıyor." dedi.

Yıldırım, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Aksaray 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Aksaray'ın, Anadolu hikmetinin filizlenip bir çınara dönüştüğü yer olduğunu söyleyen Yıldırım, "Somuncu Baba, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin çizgisinde Anadolu erenleri, Anadolu'nun ruhu buradadır, Aksaray'dadır. Bu çizgiyi temsil eden siyasi parti de AK Parti'dir." dedi.

Kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin önünün kesilmeye çalışıldığını dile getiren Yıldırım, "AK Parti'nin ayak sesleri, vesayet odaklarını o kadar korkutmuştu ki daha ilk anda kapatılma davası açıldı ancak buna rağmen 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde AK Parti tek başına, iş başına geldi." dedi.

Aradan geçen yıllara rağmen saldırıların asla durmadığını, sona ermediğini ifade eden Yıldırım, "Hatırlayın, 2007 seçimleri öncesi 27 Nisan e-muhtırasını gördük. 17/25 Aralık darbe girişimini, Gezi olaylarını hep beraber yaşadık. Bu da yetmedi, bu defa 15 Temmuz alçak darbe girişimini yine birlikte karşıladık. Aksaray, milletin emanetine sahip çıktı." diye konuştu.

Demokrasiye sahip çıktıklarını, hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Milletimizle el ele vererek bütün bu zorlukların üstesinden geldik. AK Parti kadroları bu milletin partisidir. AK Parti olarak 80 milyon vatan evladının, milletimizin kardeşliği için siyaset yapıyoruz. Her yaptığımızı birliğimiz, beraberliğimiz, Türkiye'nin aydınlık yarınları için yapıyoruz. Demokrasiye inanıyoruz, kimseyi de kendimize benzetme arzusunda değiliz. Türkiye özgürlüklerin ülkesidir. Buradan açık söylüyorum, herkes inandığı gibi yaşayacak, herkes inandığı gibi kendisini ifade edecek. Herkes özgürce haklarını kullanırken ülkenin, devletin bütünlüğüne riayet edecek."



"AYAKLARI YERE BASAN BİR PARTİYİZ"

Milletin her zaman kardeşlik, birlik ve beraberliğine sahip çıktığını söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizle AK Parti siyaseti arasında köprü olan, siz teşkilatımızdır. Sizlere minnettarız. Bugün 10 milyonun üzerinde üyesi olan, ülkesine ve milletine, insanlığa gönül vermiş büyük bir ailedir AK Parti. 4,5 milyon kadın üyemizle ayakları yere basan bir partiyiz. Siyaset demek ülkenin meselelerine sahip çıkmak demektir. Siyaset demek irade sahibi olmak demek, yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' demektir. İşte AK Parti kadın kolları yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' demek için bu çatı altında siyaset yapıyor. Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat hanımefendinin şahsında bütün Türkiye kadınlarını buradan selamlıyorum. Yaklaşık 1,5 milyon genç üyesi olan bir partiyiz biz. Ak gençlik bizim davamızın öncüsüdür, lokomotifidir. Ak gençlik, millete hizmet yolunda yürüyüşümüzün teminatıdır. Gençlerimizin ana kademelere cesaret, güç ve enerji verdiğini görüyor, bundan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'yi hep beraber layık olduğu düzeye çıkarmak bizim boynumuzun borcudur."

AK Parti Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Aktaş'ın şahsında ülkenin gençlerine selam gönderen Yıldırım'ın "Gençler, inançla güvenle bir kez daha Türkiye için Türkiye'nin geleceği için hazır mısınız? Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için her türlü zorluğun üstesinden gelmeye, gece gündüz çalışmaya var mısınız? 2019'da Aksaray'da yeni bir destan yazacak mısınız?" sorusuna, salondaki partililer "Evet" karşılığını verdi.

Parti yönetiminde bugüne kadar görev alanlara teşekkür eden Yıldırım, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'a görevinde başarı dileyerek şunları söyledi:

"AK Parti kongrelerinde bir bayrak yarışı, bayrak değişimi var. Bayrak değişiyor ama hizmet aşkı, parti sevgisi asla azalmıyor. Bu, salonlardaki 4 çarpı 4 bayrak yarışına benzemiyor. O yarışlarda biliyorsunuz ne olur? Bayrağı biri getiriyor, yolun yarısında bir başkasına veriyor. Bayrağı verdiği koşmaya devam ediyor. Bayrağı teslim eden de olduğu yerde duruyor ama AK Parti'de öyle değil, bayrağı veren de bayrağı alan da birlikte koşmaya devam ediyor. Aynen Abdulkadir Karatay gibi aynen Hüseyin Altınsoy gibi. İşte ikisi de burada, ikisi de AK Parti için gelecek için çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyor."

"2019 SEÇİMLERİ ÖNEMLİ"

Aksaray'ın bütün seçimlerde AK Parti'yi açık ara birinci çıkardığını söyleyen Yıldırım, Aksaraylıların 2007 referandumunda yüzde 86 oranında destek verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74 oranında, Aksaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verdiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"1 Kasım'da yüzde 72'ye varan desteğinizi sürdürerek 'Durmak yok, yola devam' dediniz. Aksaray, 16 Nisan'da yüzde 75,5 oranında 'Evet' diyerek kendine yakışanı yaptı, çok güzel destek verdi. 2019 seçimleri önemli. 2019 seçimlerinin diğer seçimlerden önemli bir farkı var. 16 Nisan 2017'de yaptığımız değişikle 2019 seçimlerinde artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girecek. Ne demek? 2019'da önce belediye seçimleri var. Mart'ta belediye seçimlerini yapacağız. Belediye seçimlerinde Aksaray yeniden 'Durmak yok, yola devam' diyecek.

Daha sonra Kasım'da cumhurbaşkanlığı seçimi var. Aynı gün milletvekili seçimleri de var. Bu yeni bir sistem, aynı gün yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık millet tarafından yapılacak. Bunun için yüzde 50'den fazla oy lazım. Çıtayı yükselttik. Aksaray çıtayı yükseltti, zaten Aksaray'ın çıtası hep yüzde 50'nin üzerinde gidiyor ama Aksaray çıtayı daha da yükseltirse Türkiye'nin çıtası da yükselir. Onun için size büyük iş düşüyor gençler. Hanımefendiler, AK Parti'nin başarısında, seçimleri kazanmasında en büyük kahramanlardan biri yüzümüzün akı ak kadınlarımızdır. 2019'a hazır mıyız? İnşallah bu seçimlerde de yeni bir destan yazacağız."



"Referandumda katkısı olmayanlar, evete karşı hayır kampanyasında, yalan dolanda sınır tanımayanlar daha bugünden 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde yanlarına yandaşlar arıyorlar." ifadesini kullanan Yıldırım, ülkeyi 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonlarına taşıyacak kadroların belli olduğunu, milli ve yerli kadrolar olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, "dışarıdan emperyal güçlerin yönlendirmesiyle Türkiye'ye gelecek inşa edecek kadroların" asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olamayacaklarını, çünkü bu milletin terörden çok çektiğini vurguladı.

AK Parti'nin, 22 Mayıs 2016'daki kongresinde millete bir söz verildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kongremizde dedik ki, Millet rahat olsun. Terörü Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz. Teröre karşı devletin yanında yer alan vatandaşlarımızla birlikte elhamdülillah terörü, Türkiye'nin gündeminden çıkarıyoruz. Unutmayalım, dış güçler, emperyalistler ülkemiz üzerindeki emellerinden hiç vazgeçmediler, vazgeçmeyecekler. Daha bugün iplerini ellerinde tuttuğu Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları, ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir."



"TERÖRLE MÜCADELEMİZİ DAHA DA ETKİLİ HALE GETİRDİK"

Terörün, içerideki iş birlikçilerinin, fırsat buldukça karanlık planlarını hemen devreye soktuklarına dikkati çeken Yıldırım, "İşte 15 Temmuz, o işbirlikçilerle hareket ettiler. Ne oldu? Devlet-millet el ele beraber olduk, hainlere hadlerini bildirdik. O gece Aksaray meydanlardaydı. O gece 7'den 70'e millet meydanlara indi. Hemen arkasından terörle mücadelemizi daha da etkili hale getirdik. Terör nerede yuvalandıysa, hangi delikteyse, hangi indeyse üzerine gittik ve inlerinde imha ettik." şeklinde konuştu.

Güneydoğu'daki terörle mücadeleye en büyük desteği veren vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, hainlerin içlerine sızmasına izin vermedikleri, provokasyonlara meydan vermedikleri için vatandaşlara ayrıca şükranlarını dile getirdi.

"SURİYE'DE TERÖR YAPILANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terörün bir sonuç olduğunu belirten Yıldırım, terörün arka planında karanlık emellerin bulunduğunu söyledi.

Yıldırım, Türkiye'ye düşmanlık edenlerin heveslerinin mutlaka ve mutlaka kursaklarında kalacağını ifade ederek, "Bunun için birbirimizi daha çok seveceğiz, birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Suriye'de terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tehdit nereden gelirse gelsin anında karşılık vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin küresel barış için olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin emniyeti, Türkiye'nin barışı aynı zamanda Suriye'nin, Irak'ın, bütün komşularımızın barış ve kardeşliği demektir. Bizim dış siyasetimizin istikameti dostluktur. Ankara ne kadar güvenliyse New York da Paris de Londra da aynı şekilde güvenlidir. Çünkü küresel terör, sınır tanımıyor. Teröre karşı mücadele etmek bütün devletlerin ortak sorumluluğudur. Bugün hala terör örgütleri üzerinden ülkelere operasyon çekme gayreti vardır. Suriye'deki PYD, YPG, PKK yapılanmasını destekleyen emperyalistler, bu bölgede gözyaşının, acıların son bulmasını istemiyorlar. Terör örgütlerini ülkelerinde barındıranlar bu yanlıştan bir an önce dönmeli ve gereğini yapmalıdır."

"ABD YARGIÇLARI ADETA FETO ELEMANLARININ NEREDEYSE GÜDÜMÜNE GİRMİŞ"

Yıldırım, Amerika'daki Hakan Atilla davasına ilişkin, "Bugünlerde Amerika'da bir dava görülüyor. Komik bir dava. Komik olduğu kadar hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep ibretle izledik. ABD yargıçları adeta Feto elemanlarının neredeyse güdümüne girmiş. Onların istediği gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Kendi hukuk sisteminize verdiğiniz zararla kalırsınız." diye konuştu.

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ve terörün her türüyle mücadele edebilecek kabiliyeti bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, en vahşi terör saldırılarında dahi hukukun içinde kalarak mücadeleyi veren ender ülkelerden biridir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları, er geç başlarına geçecektir. Bütün bu maksatlı girişimler, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna yürümesine engel olamayacak. Hain darbe girişimine rağmen Türkiye, geçtiğimiz yılda ihracatta bir rekora imza attı. 157 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Türkiye, büyümede üçüncü çeyrekte dünyanın bir numarası oldu. Türkiye'ye de birinci olmak yakışır."

2017'nin, yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle tamamlandığını aktaran Yıldırım, bu büyüme oranıyla Türkiye'nin bir kez daha en gelişmiş 20 ülke arasında, "en hızlı büyüyen ekonomi" olmayı başardığını belirtti.

"BÜYÜME SON SÜRATLE DEVAM EDİYOR"

Yıldırım, Türkiye'nin büyüme hızının 2018'de de aynı şekilde sürdürüleceğini ifade etti. Darbe sonrası değerlendirme kuruluşlarının ardı ardına Türkiye'nin notunu düşürdüklerini anımsatan Yıldırım, "Ama ne oldu? Uluslararası kuruluşlar, baktılar ki Türkiye aldı başını gidiyor, büyüme son süratle devam ediyor, tekrar düzeltmeye başladılar. Bir düzeltme oldu, olmadı; ikinciyi, üçüncüyü yaptılar, yine de tutturamadılar. Tutturamazlar çünkü Türkiye, üreten bir ülke. Türkiye, kalkınan bir ülke. Türkiye, kendi dinamiklerine, değerlerine sahip olarak geleceğini inşa eden bir ülke." dedi.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi çok şükür, bütün badirelerden geçmemize rağmen aynı şekilde büyümeye, güvenilir ekonomilerden biri olmaya devam ediyor. Demokrasimiz, geliştikçe ekonomimiz de büyüdü. 15 yıl boyunca 80 milyon vatandaşımızın her birinin gurur duyacağı bir ülke olmak için, bir Türkiye inşa etmek için gece gündüz çalıştık. Çok önemli mesafeler kat ettik. Daha geçtiğimiz günlerde yeni bütçemizi yaptık. 2002'den bu tarafa yıllık bütçemizi altı kat büyüttük. 2002'de 120 milyar bütçemiz vardı. Şimdi 763 milyar bütçemiz var. Yani bugün Milli Eğitim Bakanlığı bütçemiz bile 2002'deki bütçemizden daha büyük. İşte Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bu rakamlar gösteriyor."

Aksaray'ın 1989'da il olduğunu hatırlatan Yıldırım, Sultanhanı'nın ise yeni ilçe olduğunu ve sözlerini tuttuklarını söyledi. Bir ilçenin il olmasının devletin ve hükümetin bir taahhüdü ve vaadi olduğunu belirten Yıldırım, o vaadin yerine getirildiğini dile getirdi.

Yıldırım, 2002'de hükümeti devralmalarının ilk gününden itibaren Aksaray'ın tüm sorunlarının üzerine kararlılıkla gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Son 15 yılda Aksaray, 7 milyar liralık yatırım ve destek aldı. Aksaray'da 10 milyon dolar olan ihracat 91 milyon dolara çıktı. Aksaray üreten şehir. Aksaray, akıl terini, alın terini hizmete, kalkınmaya, refaha dönüştüren bir şehir. 3 bin 876 konut yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. 964 konutun yapımı da devam ediyor. 2006'da Aksaray Üniversitesini kurduk. Şimdi bir de tıp fakültesi açtık mı? Daha önce yapımı başlanan ama bir türlü tamamlanamayan 8 sağlık tesisini tamamladık. 3'ü hastane olmak üzere 14 yeni sağlık tesisini bitirdik. Aksaray'da sadece 17 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz iktidara geldiğimizde bölünmüş yol miktarını bunun üzerine 289 kilometre ilave ederek, 300 kilometrenin üzerine çıkardık."

"Yolların kralı Binali Yıldırım." şeklinde tezahürat yapan gençlik kollarına Yıldırım, "Gençler olmadı. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Siz siz olun kuralları ihlal etmeyin." dedi.

Ankara'dan Aksaray üzerinden Niğde'ye yeni otoyol yaptıklarını belirten Yıldırım, Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Antalya hızlı trenin projelerinin yapıldığını, yapımına ilerleyen zaman içerisinde başlayacaklarını söyledi.

Yıldırım, gençler için bir spor fabrikasının kurulduğunu anlatan Yıldırım, "Fabrika deyince yanlış anlamayın. Yani gençlerin her türlü spor imkanı yapacakları tesislerin bir arada olduğu bir külliye. 25 milyonun üzerinde bir bedelle ihalesi yapıldı, yapımına başlıyor." ifadelerini kullandı.

"KOMŞUNUN EVİ YANARKEN GİDİP, YANAŞIP ÜŞÜYEN ELİNİ ISITMAYA BENZİYOR"

Türkiye'nin mutabakatla, milli ittifakla büyümeye devam edeceğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Başkalarının yıkıcı eleştirileri ve eylemleri bizi yolumuzdan çevirmeyecek. Bugün CHP'nin Genel Başkanı, bir kongrede konuşuyor. Diyor ki 'Bir vatandaş Meclis önünde kendini yakmaya kalktı.' İlave ediyor, 'Kardeşim Meclisin önünde niye kendini yakmaya kalkıyorsun, git kendini yakacaksan sarayın önünde yak.' Adama bak. Yani insanlık ölmedi kardeşim. Bunun yaptığı ne biliyor musunuz? Komşunun evi yanarken gidip, yanaşıp üşüyen elini ısıtmaya benziyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu. O vatandaşın yanması önemli değil, onun AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı, düşmanlığı o vatandaşın yanmasından daha fazla."

Türkiye'nin güçlü iktidara, istikrara ve güvene ihtiyacı olduğunu dile getiren Yıldırım, "15 yıldır yapmaya çalıştığımız budur. AK Parti felsefesine, kültürüne, değerlerine yakışır bir dayanışma ruhu içerisinde hep beraber bir seçimi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin yarınları, devletin bekası için tarihi bir görevi yerine getirdiklerini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bir kez daha milletin karşısına çıkacağız. Bunun için gençler kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Gençlik kollarımız ve kadın kollarımız canla başla çalışacak, hiçbir şüphem yok. Ulaştığımız bütün başarılar sizin emeğiniz, sizin gayretinizle oldu. Hep beraber millete hizmet yolunda yapacağımız çok iş var. Bütün yol arkadaşlarımızın millete hizmet yolunda seferber olacağına yürekten inanıyorum. AK Parti liderinden mahalle temsilcisine kadar önce Türkiye diyenlerin partisidir. 2019 seçimlerine mührümüzü vuracak mıyız? Aydınlık geleceğin kapılarını sonuna kadar açacak mıyız?"

Kongreye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakcı, Hamza Dağ ve Harun Karacan, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Taner Yıldız ve Ali Rıza Alaboyun ile bölge milletvekilleri katıldı.

MHP İL BAŞKANI DA KONGREDE

AK Parti'nin kongresinde MHP Aksaray İl Başkanı Ramazan Kaşlı da bulundu. Yıldırım, MHP İl Başkanı ile ayaküstü sohbet etti.

Başbakan Yıldırım'ı salon dışında karşılayanlar arasında CHP Aksaray İl Başkanı Ramazan Koçak da yer aldı.

Bu arada Yıldırım'ın Valilik ziyareti program yoğunluğu nedeniyle gerçekleşmedi.