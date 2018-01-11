Ne zamandır yokTUNUS!

Ortadoğu’yu ateş çemberine çeviren üst akıl, yine Tunus’a uzandı. İran’daki ateş Arap Baharı’nın başladığı ülkeye sıçradı. 7 yıl sonra bölge yeniden karıştı. Çoğu gençlerden ve kadınlardan oluşan protestocular, güvenlik güçleriyle çatıştı. Bahane ise tanıdıktı: Hayat pahalılığı!
TUNUS... Arap Baharı olarak bilinen sürecin başlangıç noktasıydı. 7 yıl önce, mühendislik mezunu olan Muhammed Buazizi adlı genç işsizliği bahane edip kendini yaktı. Bu ateşten sıçrayan kıvılcımlar, Ortadoğu'daki diğer Arap ülkelerine ulaştı. İşte Tunus'ta küllenen bu süreç İran'la yeniden alev aldı. İran'ın ardından Tunus'ta da göstericiler sokaklara aktı. Protestocuların bahanesi İran'da olduğu gibi hayat pahalılığıydı. Göstericiler Beja ve Bin Arus vilayetine bağlı noktalarda marketleri yağmaladı.
Tunuslu göstericiler, maaşları protesto etti.
206 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Görgü tanıkları ise başkent Tunus'a 160 kilometre mesafedeki Kayrevan kentinde, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericilerin kenti dışarıya bağlayan ana yolu kapatarak lastik yaktığını aktardı. Asker ve polisin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı açıklandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun ise Tunus'un Cerbe Adası'nda Yahudiler'e ait bir mabede molotofkokteylleriyle saldırı düzenlediği açıklandı. Tunus İçişleri Bakanlığı, hayat pahalılığına tepki amacıyla başlayan "güvenlik güçlerine ait araçların ateşe verildiği, yolların kapatıldığı ve yağmanın gerçekleştiği" dünkü olaylara ilişkin bilançosunu açıkladı. Bakanlık sözcüsü Halife eş-Şibani, yaptığı yazılı açıklamada, hırsızlık ve yağmalama olaylarına karışan 206 kişinin gözaltına alındığını belirtti
KİM BU KADIN...
Tunus'ta 3 gün önce başlayan olaylar, dalga dalga yayıldı. En kritik nokta ise ülkeye aynı ismi taşıyan Tunus sokaklarıydı... Başkent Tunus'ta göstericiler ortalığı yakıp yıktı. Onları provoke eden kişi ise bir kadındı... Gizemli kadın, gösteriler boyunca elinden megafonu düşürmedi. Protestoculara gaz verip olayları körükledi...
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abd cia karıştıryor tek arap baharı orda başarılı olmuştu onuda yok ediyor kafir
batı ajanlarından bıktık, idam edilmeliler
Tiplerine bakınız. Hiç hayat pahalılığı ile alakası varmı. Batının vesikalı elemanı ve zengin züppesi gibiler. Amerikan vari halleri var. Çünkü besleme sürüsü olduğu belli
POLİS DİREK BU KÖPEK ORTADOĞUYU KARIŞTIRAN BU ŞEREFSİZLERİN KAFASINA SIKAÇAK.BİRDAHA BU KÖPEKLER GELİP BU ÜLKELERİ KARIŞTIRMASIN.
Türkiyenin eski hallerine ne kadar da benziyorlar emperyalizime karşı yıllardır hikaye anlatan sol kesimin iki yüzlülüğü emperyalların kucağına nasılda oturmuşlar bay kemal hdp feto pkk bizde bunlar inanın diğer islam ülkelerinde de durum aynı
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